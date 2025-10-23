Nợ thuế hơn 106 tỷ đồng, chủ đầu tư dự án Charm Resort Long Hải nói gì?

(TBTCO) - Sau khi bị Thuế TP. Hồ Chí Minh công khai nợ thuế 106,6 tỷ đồng, phía chủ đầu tư dự án Charm Resort Long Hải cho biết, sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về thuế, minh bạch trong kê khai và nộp thuế, đồng thời sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn tất việc quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước.

Phối cảnh dự án Charm Resort Long Hải. Ảnh tư liệu

Mới đây, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 8974/TB-TP.HCM, công khai danh sách người nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước (sau đây gọi chung là nợ thuế).

Theo đó, tính đến thời điểm tháng 8/2025, có 86 người nộp thuế còn nợ thuế với tổng số tiền gần 613 tỷ đồng.

Theo danh sách đính kèm, 86 người nộp thuế này đều có pháp nhân doanh nghiệp, địa chỉ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Trong đó, công ty nợ thuế nhiều nhất là hơn 180 tỷ đồng, còn công ty nợ thuế ít nhất khoảng 16.000 đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách có Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt, được xác định nợ thuế là hơn 106,6 tỷ đồng - nhiều thứ 2 trong danh sách này.

Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt (Công ty Phúc Đạt) là chủ đầu tư dự án Charm Resort Long Hải tại thị trấn Long Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) - nay là xã Long Hải, TP. Hồ Chí Minh.

Phản hồi với PV TBTCVN về khoản nợ thuế, đại diện Công ty Phúc Đạt cho biết, trong hoạt động kinh doanh bất động sản, đặc biệt là đối với các dự án hình thành trong tương lai (bao gồm căn hộ, nhà phố, biệt thự, shophouse…), theo quy định pháp luật về thuế, thời điểm xác định và kê khai thuế giá trị gia tăng (VAT đầu ra) là thời điểm thu tiền theo tiến độ hợp đồng mua bán.

Giai đoạn năm 2022 và từ tháng 1/10/2023, Công ty Phúc Đạt đã thực hiện ghi nhận và kê khai thuế VAT đầu ra theo tiến độ thu tiền từ khách hàng. Tuy nhiên, ở cùng thời kỳ này, do khối lượng xây dựng thực tế của dự án chưa nhiều, nên thuế VAT đầu vào (phát sinh từ chi phí xây dựng, mua vật tư, thuê nhà thầu, thiết bị ...) chưa lớn.

Từ cuối năm 2024 đến năm 2025, khi dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao sản phẩm cho khách hàng, khối lượng xây dựng và hoàn thiện tăng mạnh, kéo theo số thuế VAT đầu vào tăng đáng kể.

Tính đến tháng 10/2025 và dự kiến khi hoàn thiện toàn bộ vào tháng 11/2025, tổng giá trị thuế VAT đầu vào đã đạt hơn 100 tỷ đồng. Như vậy, số thuế VAT đầu vào hiện nay về cơ bản tương đương với nghĩa vụ thuế VAT đầu ra đã phát sinh và sẽ được đối trừ khi hoàn tất việc quyết toán thuế.

Đồng thời, chủ đầu tư dự án Charm Resort Long Hải cũng đang thực hiện điều chỉnh tờ khai thuế VAT đầu vào và đầu ra để phản ánh chính xác nghĩa vụ thuế theo quy định.

“Công ty Phúc Đạt cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về thuế, đồng thời sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn tất việc quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước”, phía chủ đầu tư dự án Charm Resort Long Hải cho hay.