Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ ứng dụng công nghệ chuyển đổi số toàn diện trong công tác

(TBTCO) - Thuế TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái thuế số thông minh, ứng dụng AI vào tự động hóa nghiệp vụ, phân tích rủi ro, dự báo nguồn thu và thúc đẩy thanh toán thuế không dùng tiền mặt, hướng tới nền hành chính thuế minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn người nộp thuế.

Ngày 25/11, Thuế TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tập đoàn FPT và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và Tọa đàm với chủ đề “Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số toàn diện trong công tác Thuế TP. Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh đánh giá, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược hiện đại hóa công tác Thuế TP. Hồ Chí Minh, hướng tới xây dựng nền hành chính thuế chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng

Theo ông Dũng, việc ký kết hợp tác giữa Thuế TP. Hồ Chí Minh với Công ty Cổ phần FPT và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay) không chỉ là sự hợp tác về công nghệ, mà còn là sự đồng hành chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái thuế số hiện đại, tích hợp các giải pháp ứng dụng AI trong tự động hóa quy trình nghiệp vụ, phân tích rủi ro, dự báo nguồn thu cũng như thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán thuế không dùng tiền mặt…. Đồng thời, hỗ trợ đào tạo ứng dụng AI trong công tác quản lý thuế cho các cấp lãnh đạo và đội ngũ công chức ngành Thuế Thành phố.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với năng lực công nghệ, kinh nghiệm triển khai và hệ sinh thái số của FPT và VNPay, sự hợp tác này sẽ mang lại những giá trị thực tiễn, lâu dài, góp phần xây dựng mô hình Thuế số thông minh, đáp ứng yêu cầu quản lý trong kỷ nguyên số và phù hợp với định hướng phát triển của TP. Hồ Chí Minh”, ông Dũng chia sẻ.

Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với VNPay. Ảnh: Việt Dũng

Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh thông tin thêm, trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển bùng nổ, quy mô quản lý ngày càng mở rộng, diễn ra đồng thời với quá trình tinh gọn bộ máy quản lý thuế thì chuyển đổi số toàn diện vừa là giải pháp then chốt, vừa là yêu cầu bắt buộc và không thể chậm trễ để cơ quan thuế có thể thực hiện tốt sứ mệnh đồng hành cùng người nộp thuế kiến tạo một nền kinh tế - xã hội phát triển hiện đại và công bằng.

Ngay sau thời điểm hợp nhất (ngày 1/7/2025), Thuế TP. Hồ Chí Minh đã đặt quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng tầm công tác quản lý thuế; phát huy vai trò tiên phong, chủ động trong phát triển các công cụ, giải pháp công nghệ thông tin phục vụ người nộp thuế và quản lý nội ngành.

Nhờ đó, không chỉ người nộp thuế được hưởng lợi ích mà công tác quản lý thuế cũng được đảm bảo chặt chẽ hơn, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước. Minh chứng là năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, Thuế Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ thu chỉ sau 10 tháng.

Thuế TP. Hồ Chí Minh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác; Phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong quá trình thực hiện; Không ngừng cải tiến, đổi mới tư duy quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thuế.

Thông tin về nội dung Tọa đàm, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, đây là diễn đàn trao đổi chuyên sâu, thẳng thắn và thực tiễn giữa Thuế Thành phố với các đối tác công nghệ hàng đầu. Nội dung tập trung vào các nội dung cốt lõi như: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo nguồn thu, công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, tự động hóa quy trình nghiệp vụ, phân tích rủi ro cũng như xây dựng giải pháp trải nghiệm số lấy người nộp thuế làm trung tâm. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch, giảm thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

“Thông qua buổi tọa đàm, các bên sẽ cùng xác định rõ lộ trình, giải pháp ưu tiên và mô hình phối hợp hiệu quả, tạo nền tảng cho việc triển khai đồng bộ, bền vững và có thể nhân rộng trong toàn ngành Thuế”, ông Đoàn Minh Dũng nói.