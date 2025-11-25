Thuế Cơ sở 26 TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi kê khai nộp thuế

(TBTCO) - Thuế Cơ sở 26, Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị để phổ biến quy định mới, phân nhóm hộ kinh doanh và chuẩn bị triển khai hóa đơn điện tử bắt buộc đối với nhóm hộ kinh doanh.

Ngày 25/11, Thuế Cơ sở 26 (Thuế TP. Hồ Chí Minh) tổ chức hội nghị tuyên truyền và tập huấn cho đông đảo hộ kinh doanh trên địa bàn nhằm phổ biến các chủ trương mới về chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế trong giai đoạn chuẩn bị xóa bỏ thuế khoán.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Quốc Chính, Trưởng Thuế Cơ sở 26 cho biết, ngành Thuế đang tập trung cải cách theo hướng minh bạch, hiện đại hóa. Cốt lõi của cải cách là chuyển sang cơ chế tự khai – tự nộp và điện tử hóa thủ tục hành chính, giúp người nộp thuế dễ làm, dễ hiểu.

Ông Dương Quốc Chính, Trưởng Thuế Cơ sở 26, Thuế TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Trong khối doanh nghiệp đã triển khai đồng bộ thủ tục điện tử, từ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế đến hoàn thuế đều thực hiện trên môi trường điện tử, doanh nghiệp tự thực hiện, cơ quan thuế giám sát. Riêng đối với hộ kinh doanh, thời gian qua vẫn áp dụng phương pháp khoán thuế do đặc thù trình độ, điều kiện thực tế của các hộ.

Theo Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ (trong đó có Nghị quyết 68) chủ trương chung là phát triển kinh tế tư nhân theo hướng minh bạch, hiện đại; gắn với chuyển đổi số trong quản lý thuế. Bộ Tài chính đã ban hành đề án chuyển đổi mô hình quản lý hộ kinh doanh sang phương pháp kê khai từ ngày 1/1/2026. Trên cơ sở đó, ngành Thuế đang triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm để hỗ trợ các hộ kinh doanh chuẩn bị điều kiện chuyển đổi.

Thuế Cơ sở 26 TP.Hồ Chí Minh đẩy mạnh hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi quản lý thuế. Ảnh: Việt Dũng

Theo ông Chính, trên địa bàn phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh, hiện có khoảng 15.000 hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán. Trong số này có khoảng 500 hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, các hộ bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng phải bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền từ ngày 1/6. Trước đó, trong tháng 7/2025, có hơn 300 hộ đã triển khai thành công hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Trong không khí hội nghị, nhiều hộ kinh doanh tham dự đã trực tiếp khai báo thông tin, lập phiếu khảo sát, trao đổi với cán bộ thuế cũng như nhận hướng dẫn từ các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ và ngân hàng thương mại để cài đặt ứng dụng eTax Mobile; đăng ký, kết nối tài khoản ngân hàng…

Cán bộ Thuế Cơ sở 26 hỗ trợ chủ hộ kinh doanh. Ảnh: Việt Dũng

Nhiều hộ bày tỏ sự quan tâm tới ngưỡng miễn thuế, mức thuế suất đối với từng ngành nghề và lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn. Đại diện Thuế Cơ sở 26 cho biết, các vấn đề này đang được Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 11 và sẽ “rõ ràng, thống nhất” khi các luật sửa đổi (như Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân) được thông qua vào tháng 12 tới.

Sau đó, Nghị định hướng dẫn về quản lý hộ kinh doanh sẽ quy định cụ thể đối tượng hộ kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Riêng đối với các hộ kinh doanh có mức doanh thu trên 1 tỷ và thuộc các nhóm ngành bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng đã có quy định bắt buộc phải sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025.

Hội nghị thu hút được sự quan tâm của nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: Việt Dũng

Ông Chính cũng nhấn mạnh, Thuế cơ sở 26 đã phân nhóm toàn bộ 15.000 hộ khoán trên địa bàn theo các mức doanh thu để hướng dẫn các nội dung cần chuẩn bị và sẵn sàng thực hiện ngay sau khi văn bản pháp lý được ban hành. Các ngân hàng và doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp cùng cơ quan thuế trong giai đoạn chuyển đổi.