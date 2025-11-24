Ngân hàng Thế giới hỗ trợ ngành Thuế xây dựng khung quản lý rủi ro tuân thủ thuế

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác quản lý tuân thủ người nộp thuế đang đối mặt với nhiều thách thức mới. Những hỗ trợ kỹ thuật, cải cách từ Ngân hàng Thế giới sẽ giúp ngành Thuế Việt Nam nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tăng tính tuân thủ thuế của người nộp thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 24/11, Cục Thuế tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) về hỗ trợ kỹ thuật cải cách Thuế Việt Nam. Đây là hoạt động nối tiếp thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thuế và WB từ tháng 4/2025, nhằm hướng tới xây dựng khung quản lý rủi ro tuân thủ hiện đại, ứng dụng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Mạnh Cường cho rằng, việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa hai cơ quan thể hiện sự hợp tác chặt chẽ, liên tục giữa WB và ngành Thuế Việt Nam trong nỗ lực hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính tuân thủ thuế.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế, trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác quản lý tuân thủ người nộp thuế đang đối mặt với nhiều thách thức mới. Mặc dù ngành thuế đã bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý rủi ro, nhưng vẫn tồn tại các hạn chế.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên gia Cao cấp Khu vực công, Trưởng đoàn công tác WB phát biểu tại buổi làm việc.

“Ngành Thuế Việt Nam tin rằng, với sự hỗ trợ lần này của WB sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý tuân thủ người nộp thuế, một nội dung then chốt trong cải cách hiện đại hóa thuế của Việt Nam” - Phó Cục trưởng Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh.

Từ tháng 3/2025 và tháng 7/2025, ngành Thuế đã thực hiện 2 đợt sắp xếp tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và chuyển đổi sang mô hình quản lý tập trung theo đối tượng, điều này đặt ra yêu cầu tăng cường năng lực điều hành, giám sát và phân tích từ cấp Cục Thuế. Theo đó, ngành Thuế Việt Nam xác định việc xây dựng Khung Quản lý rủi ro tuân thủ tổng thể, ứng dụng AI trong đánh giá rủi ro, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu, và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết.

Ông Rick Fisher - Cố vấn thuế cao cấp WB khẳng định các chương trình trao đổi giữa hai bên sẽ là những kinh nghiệm mà WB mong muốn được chia sẻ với Cục Thuế Việt Nam.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên gia cao cấp Khu vực công, Trưởng đoàn công tác của WB cho biết, theo chương trình làm việc đoàn chuyên gia sẽ hỗ trợ cho ngành Thuế Việt Nam: Xây dựng khung quản lý rủi ro tuân thủ tổng thể theo thông lệ quốc tế; Tư vấn giải pháp đánh giá rủi ro dựa trên phân tích dữ liệu và AI; Tăng cường năng lực phân tích dữ liệu của đội ngũ chuyên môn; Rà soát hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu và các nền tảng cần thiết để hỗ trợ triển khai quản lý rủi ro tuân thủ một cách hiệu quả và đồng bộ.

Phó Cục trưởng Vũ Mạnh Cường kỳ vọng rằng, với kinh nghiệm sâu rộng của WB trong lĩnh vực quản lý tuân thủ và công nghệ dữ liệu, đoàn công tác của WB và các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời tin tưởng rằng đợt làm việc lần này sẽ tạo nền tảng quan trọng để Cục Thuế xây dựng một hệ thống quản lý tuân thủ hiện đại, minh bạch, công bằng và hiệu quả hơn./.