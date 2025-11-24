Ngành Thuế hỗ trợ hết mình để hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai

(TBTCO) - Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh hiểu rõ pháp luật về quản lý thuế; lợi ích, quy trình, quyền và nghĩa vụ khi chuyển sang phương pháp kê khai để hộ kinh doanh giảm bớt nỗi lo, yên tâm chuyển đổi.

Cam kết đồng hành, hỗ trợ hết mình

Để tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi phương thức thuế, ngành Thuế đã và đang triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Trong quá trình triển khai chiến dịch, ngành Thuế xác định công tác truyền thông giữ vai trò then chốt để thay đổi nhận thức của hộ kinh doanh.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế, Thuế các tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở đang đồng loạt ra quân tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi bằng nhiều hình thức; trang bị kiến thức pháp luật thuế để hộ kinh doanh giảm bớt nỗi lo khi chuyển đổi sang phương pháp kê khai, nộp thuế.

Công chức Thuế tỉnh Ninh Bình hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai. Ảnh: TN

Ông Nguyễn Văn Tiếp - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 60 ngày cao điểm, ngành Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung toàn lực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó công tác tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn hộ kinh doanh được xem là nhiệm vụ then chốt hàng đầu.

“Thời gian 60 ngày là rất ngắn so với khối lượng và yêu cầu của kế hoạch, do đó cần sự chung tay, nỗ lực tối đa của toàn thể công chức và người lao động ngành Thuế. Thuế tỉnh Quảng Ngãi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong thời gian tới, là tiền đề để có thể hoàn thành tốt mục tiêu chuyển đổi thực chất mô hình quản lý thuế từ phương pháp khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” - ông Tiếp nhấn mạnh.

Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ hết mình để hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi thành công từ mô hình thuế khoán sang kê khai - một bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Việc chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai không phải là “thêm thủ tục”, mà là thay đổi cách tiếp cận: đặt niềm tin để người nộp thuế tự kê khai - tự nộp theo doanh thu thực tế, còn cơ quan thuế tập trung hỗ trợ - xác thực - bảo đảm công bằng qua dữ liệu điện tử. Khi minh bạch, công bằng trở thành chuẩn mực, hộ kinh doanh tự tin mở rộng hợp tác, hội nhập, doanh thu sẽ tăng một cách tự nhiên. Ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội

Còn tại tỉnh Ninh Bình, Trưởng Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình Đỗ Thị Thu Hiền cho hay, đoàn tuyên truyền lưu động gồm cơ quan thuế, công an phường, các nhà cung cấp phần mềm và ngân hàng đã được thành lập, đồng loạt ra quân triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi sang hình thức kê khai thuế, hỗ trợ cài đặt và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử, kế toán, quản lý doanh thu.

“60 ngày hành động không chỉ là lời kêu gọi, mà là sứ mệnh, trách nhiệm của từng công chức thuế phải luôn đồng hành, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, bền vững” - bà Hiền chia sẻ.

Cần thêm sự chung tay của hiệp hội ngành nghề, đại lý thuế

Ông Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã và đang triển khai đồng loạt các giải pháp “đồng hành”. Tất cả các Thuế cơ sở đã thành lập bộ phận thường trực hỗ trợ hộ kinh doanh. Công chức thuế sẽ hướng dẫn trực tiếp, “đi từng ngõ, gõ từng hộ”, “cầm tay chỉ việc” để hỗ trợ các hộ khoán chuyển đổi sang hộ kê khai về cách thức kê khai trên ứng dụng eTax Mobile cũng như cách xuất hóa đơn điện tử.

Được sự hướng dẫn trực tiếp của cơ quan thuế và các nhà cung cấp, nhiều hộ kinh doanh đã hiểu chính sách, nhanh chóng tiếp cận ứng dụng công nghệ, sẵn sàng trong việc kê khai theo mô hình mới, giúp minh bạch trong hoạt động kinh doanh, thuận tiện hơn trong giao dịch với ngân hàng và cơ quan thuế.

Ông Nguyễn Thủy Long - Chủ hiệu sách Hoàng Long tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ chia sẻ, qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ thuế, hộ kinh doanh đang hoàn thiện những nội dung, yêu cầu cần thiết để thực hiện chuyển đổi phương thức nộp thuế theo đúng quy định.

“Trước đây, tôi cứ nghĩ kê khai thuế phức tạp lắm, phải có kế toán mới làm được. Nhưng được cán bộ thuế hướng dẫn tận tình, tôi thấy quy trình rất rõ ràng, có thể làm ngay trên điện thoại. Việc kê khai giúp mình chủ động hơn, biết chính xác doanh thu, chi phí, lãi lỗ của cửa hàng” - ông Long nói.

Để triển khai thành công chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, bên cạnh việc chủ động ra quân, ngành Thuế đã có thư ngỏ gửi các hiệp hội ngành nghề, đại lý thuế, các công ty kế toán, kiểm toán đề nghị đồng hành, phối hợp cùng cơ quan thuế tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh hiểu rõ pháp luật về quản lý thuế; lợi ích, quy trình, quyền và nghĩa vụ khi chuyển sang phương pháp kê khai.

Cụ thể, ngành Thuế đề nghị các hiệp hội ngành nghề, đại lý thuế, các công ty kế toán, kiểm toán phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh hiểu rõ pháp luật về quản lý thuế; lợi ích, quy trình, quyền và nghĩa vụ khi chuyển sang phương pháp kê khai.

Đồng thời, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho hộ, cá nhân kinh doanh (miễn phí) tại địa bàn, đặc biệt là nhóm hộ mới tham gia kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử; cử chuyên gia, cán bộ kỹ thuật phối hợp (miễn phí) với cơ quan thuế địa phương trong các hoạt động truyền thông, hướng dẫn thực tế, hoặc hỗ trợ xử lý tình huống phát sinh và chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, công cụ hỗ trợ quản lý thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng triển khai đồng bộ trên toàn quốc.