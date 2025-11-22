Ngày 22/11: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bật tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (22/11) đồng loạt phục hồi mạnh tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó, Giá tiêu tăng mạnh từ 1.000 - 1.500 đồng/kg, dao động từ 146.000 - 147.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng từ 1.000 - 1.200 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê phục hồi trở lại

Giá cà phê trong nước hôm nay (22/11) đồng loạt phục hồi mạnh tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên, tăng từ 1.000 - 1.200 đồng/kg so với ngày hôm qua. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 113.500 - 114.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk ghi nhận mức tăng 1.200 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 114.700 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai cũng tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 114.000 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng cũng bất ngờ tăng mạnh 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 113.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 12/2025 giảm mạnh 110 USD/tấn, đạt mức 4521 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 124 USD/tấn, đạt mức 4206 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự giảm giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 6,5 cent/lb, xuống mức 400,0 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 3,05 cent/lb, đạt mức 329,2 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 463,45 cent/lb, giảm 13,55 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 10,05 cent/lb, xuống mức 338,50 cent/lb.

Giá tiêu tăng mạnh

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh từ 1.000 - 1.500 đồng/kg so với hôm qua, dao động từ 146.000 - 147.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 146.500 đồng/kg, tăng mạnh 1.500 đồng/kg.

Tương tự, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cũng tăng mạnh 1.000 đồng/kg, hiện đang giao dịch ở mốc 146.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 147.500 đồng/kg, tăng mạnh 1.000 đồng/kg. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động tại thị trường Indonesia. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.104 USD/tấn, tăng 0,13% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok tăng 0,13%, hiện giao dịch ở mức 9.673 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 9.050 USD/tấn./.