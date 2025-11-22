Ngày 22/11: Giá dầu thế giới giảm mạnh gần 2%

Giá dầu thế giới hôm nay (22/11) giảm mạnh gần 2% khi Mỹ thúc đẩy thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine, làm dấy lên lo ngại nguồn cung tăng và tâm lý rủi ro suy yếu. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,30 USD/thùng, giảm 1,70%; giá dầu WTI ở mốc 57,82 USD/thùng, giảm 1,18%.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 22/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 62,30 USD/thùng, giảm 1,70% (tương đương giảm 1,08 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,82 USD/thùng, giảm 1,18% (tương đương giảm 2,00 USD/thùng).

Giá dầu tiếp đà giảm đánh dấu phiên đi xuống thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, động thái có thể làm gia tăng nguồn cung toàn cầu trong khi những bất định về lãi suất tiếp tục làm suy yếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Tâm lý thị trường chuyển sang bi quan khi Washington thúc đẩy một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm, trong lúc các lệnh trừng phạt đối với hai nhà sản xuất dầu lớn của Nga là Rosneft và Lukoil dự kiến có hiệu lực vào ngày thứ Sáu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông sẽ phối hợp với Washington về kế hoạch chấm dứt chiến tranh.

“Thông tin về các cuộc đàm phán xuất hiện đúng thời điểm các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào hai tập đoàn dầu lớn nhất của Nga bắt đầu có hiệu lực, đã giúp thị trường dầu mỏ phần nào giảm bớt lo ngại về rủi ro nguồn cung từ Nga”, ông Jim Reid, giám đốc điều hành tại Deutsche Bank, nhận định./.