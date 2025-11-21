Ngày 21/11: Giá cao su trong nước bình ổn

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay (21/11) tiếp tục tăng, đánh dấu chuỗi tăng 9 phiên liên tiếp, được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung do thời tiết xấu tại miền nam Thái Lan, khu vực sản xuất cao su lớn nhất thế giới.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,1% (0,09 Baht) lên mức 67,21 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,8% (2,5 Yên) lên mức 326 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,59% (90 Nhân dân tệ) lên mức 15.410 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM của Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 12 tăng nhẹ 0,2%, lên 173 cent Mỹ/kg.

Trên Sở giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 4/2026 tăng 1,62% lên 331,9 Yên/kg (tương đương 2,14 USD).

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất tăng 1,52% lên 10.705 Nhân dân tệ/tấn, trong bối cảnh biên lợi nhuận chế biến của cao su butadiene phục hồi lên mức cao nhất trong năm nay nhờ nguồn cung nội địa gia tăng và tỷ lệ vận hành nhà máy cải thiện, theo đánh giá của BOC Futures Research.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.