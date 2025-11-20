15h chiều ngày 20/11, giá xăng, dầu đồng loạt giảm

(TBTCO) - Từ 15h chiều ngày 20/11, liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng giảm từ 34 -37 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.807 đồng/lít giảm 37 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 735 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.542 đồng/lít giảm 34 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 19.826 đồng/lít giảm 38 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 20.288 đồng/lít tăng 353 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 13.739 đồng/kg giảm 335 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Ảnh: Minh họa

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13/11/2025 - 19/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 tăng nhẹ tương tự tháng 11, tháng 10; OPEC dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ đáp ứng nhu cầu trong năm 2026; Chính phủ Hoa Kỳ mở cửa hoạt động trở lại; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, trong đó có các đợt tấn công mới của Ucraina nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13/11/2025 và kỳ điều hành ngày 20/11/2025 là: 79,614 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 giảm 0,248 USD/thùng, tương đương giảm 0,31%; 82,352 USD/thùng xăng RON95 giảm 0,222 USD/thùng, tương đương giảm 0,27%; 96,570 USD/thùng dầu hỏa tăng 1,942 USD/thùng, tương đương tăng 2,05%; 94,346 USD/thùng dầu điêzen 0,05S giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,29%; 355,608 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S giảm 11,964 USD/tấn, tương đương giảm 3,25%.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).