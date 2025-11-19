Giá hoa tươi tăng mạnh dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thị trường hoa tươi tại trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Tuy nhiên, năm nay giá hoa tăng mạnh khiến cả người bán lẫn người mua đều phải “xoay xở” nhiều hơn so với mọi năm.

Giá hoa tươi dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tăng khoảng 20 - 30% so với ngày thường. Ảnh tư liệu

Trong dịp 20/11, dù nhiều quà tặng mới xuất hiện, hoa tươi vẫn là món quà phổ biến nhất. Nhu cầu tăng vọt trong những ngày qua khiến các cửa hàng tấp nập khách, đồng thời đa dạng mẫu mã để phục vụ thị hiếu.

Theo khảo sát tại các cửa hàng hoa trên phố Kim Mã, Nguyễn Phong Sắc... và chợ hoa Quảng Bá ở Hà Nội, nhu cầu bó hoa, lẵng hoa tươi tăng mạnh dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Giá hoa tươi ghi nhận trong ngày 19/11 tăng khoảng 20 - 30%, có nơi lên tới 50% so với ngày thường. Đơn cử, hoa hồng Ecuador có giá 130.000 - 150.000 đồng/bông; hoa tulip Hà Lan từ 100.000 - 120.000 đồng/bông; hoa ly từ 250.000 - 350.000 đồng/bó/10 cành. Một số lẵng hoa tươi ngày thường có giá 300.000 đồng thì nay tăng lên 500.000 đồng/lẵng...

Bên cạnh những bó hoa tươi truyền thống, giỏ quà kết hợp giữa hoa tươi và trái cây tiếp tục là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ sự độc đáo, bắt mắt và mang tính thực tế cao.

Dù giá tăng, nhiều học sinh, phụ huynh và cơ quan vẫn lựa chọn hoa tươi làm món quà gửi gắm tình cảm, sự biết ơn đối với các thầy cô giáo. Một số cửa hàng cho biết họ ưu tiên các mẫu bó giá vừa phải để khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp túi tiền.

Một trong những yếu tố khiến giá hoa tươi tăng mạnh trong dịp 20/11 năm nay là điều kiện thời tiết bất lợi. Mưa kéo dài trong tháng 10 khiến nhiều vùng trồng hoa lớn của Hà Nội và Lâm Đồng bị ảnh hưởng. Hoa nở muộn, sản lượng thấp hơn so với mọi năm, đặc biệt là các loại hoa mùa như cúc hoạ mi và thược dược.

Các chuyên gia thị trường dự báo giá hoa tươi sẽ còn ở mức cao đến hết ngày 20/11 trước khi trở lại ổn định. Tuy vậy, không khí tri ân trong dịp lễ lớn của ngành giáo dục vẫn giúp thị trường hoa tươi duy trì sự sôi động, nhộn nhịp./.