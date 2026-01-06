Ngày 6/1: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (6/1) đồng loạt bật tăng mạnh trở lại sau phiên giảm cuối tuần. Cụ thể, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.429.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.459.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 75,3 USD/ounce; tăng 2,48 USD so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay bật tăng trở lại. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc bật tăng, niêm yết ở mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.939.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.429.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.459.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.431.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.465.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng mạnh cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.972.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.977.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 6/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.429.000 2.459.000 2.431.000 2.465.000 1 kg 64.776.000 65.574.000 64.828.000 65.725.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.437.000 2.467.000 2.438.000 2.469.000 kg 64.982.000 65.786.000 65.024.000 65.837.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 75,3 USD/ounce; tăng 2,48 USD so với sáng 5/1.

Tuần trước, giá bạc trải qua một cú đảo chiều mạnh sau khi vọt lên mức cao kỷ lục 84,03 USD/ounce. Đà tăng bị chặn lại khi Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) bất ngờ tăng mức ký quỹ tới hai lần chỉ trong một tuần, qua đó chấm dứt chuỗi tăng nóng của thị trường.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, quyết định tăng ký quỹ của CME phản ánh quan điểm cho rằng thị trường bạc đang giao dịch quá "nóng". Động thái này nhằm hạ nhiệt đà tăng, đồng thời làm thay đổi đáng kể chiến lược của nhà đầu tư.

Để đà tăng của bạc có thể quay trở lại, James Hyerczyk cho biết cần hội tụ một số điều kiện. Trước hết, mức độ biến động phải giảm xuống, điều này chỉ xảy ra khi nhà đầu tư ngừng đuổi theo giá cao bằng các lệnh mua mang tính mua vào vì tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Khi đó, thị trường nhiều khả năng sẽ điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn hơn, quanh 64,79 - 60,25 USD/ounce.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 6/1/2026: