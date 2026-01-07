Liên thông, điện tử hóa việc xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai

(TBTCO) - Việc tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan thuế và cơ quan nông nghiệp và môi trường, giúp tăng tính chính xác trong xử lý dữ liệu, giảm sai sót do nhập hồ sơ thủ công; giảm thời gian luân chuyển, xử lý hồ sơ góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính...

Nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Được sự đồng ý của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp & Môi trường, chiều ngày 7/1/2026, Cục Thuế (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp về trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai.

Thông tin tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó trưởng Ban nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết, căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật Đất đai, từ năm 2015, Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) và Tổng cục Đất đai (nay là Cục Quản lý đất đai) đã phối hợp xây dựng quy chế phối hợp mẫu số 1955/QCPH-TCT-TCQLĐĐ quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai (Quy chế 1955).

Đại diện Cục Thuế và Cục Quản lý đất đai trao Quy chế phối hợp đã được ký kết. Ảnh: Đức Minh

Đến nay, đã có 325/350 Thuế cơ sở thực hiện trao đổi thông tin điện tử với cơ quan nông nghiệp và môi trường, tương đương với 33/34 Thuế tỉnh, thành phố; còn 25/350 Thuế cơ sở dự kiến hoàn thành liên thông điện tử trong quý I/2026.

Việc triển khai liên thông điện tử giúp tăng tính chính xác trong xử lý dữ liệu, giảm sai sót do nhập hồ sơ thủ công; giảm thời gian luân chuyển, xử lý hồ sơ góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính; minh bạch về thời gian xử lý hồ sơ tại từng cơ quan,...

Quy chế được ký kết nhằm tối ưu quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, tái sử dụng dữ liệu số hóa, nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, quy chế đáp ứng mục tiêu vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước theo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý, trả kết quả được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tham gia phối hợp, theo quy định của pháp luật có liên quan và theo cơ chế một cửa liên thông.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Đức Minh

Thông tin trao đổi giữa hai cơ quan là thông tin chính thức để sử dụng trong công tác nghiệp vụ của từng bên. Bên cung cấp thông tin chịu trách nhiệm về độ tin cậy, chính xác và kịp thời của thông tin đã cung cấp. Bên sử dụng thông tin phải sử dụng thông tin đúng mục đích và bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, không được yêu cầu cung cấp thêm hồ sơ nếu thông tin trao đổi đã có.

Sử dụng chữ ký số trong quá trình trao đổi thông tin giữa các bên. Dữ liệu trao đổi thông tin gắn chữ ký số có tính pháp lý như con dấu và chữ ký của các bên trong quá trình thực hiện. Khi thay đổi chữ ký số hai bên sẽ thông báo cho nhau bằng văn bản.

Đồng thời, khi phát sinh vướng mắc, các bên bàn bạc thống nhất giải quyết kịp thời. Nếu chưa thống nhất, báo cáo cấp trên để chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Thông tin về những điểm mới của Quy chế được ký kết so với Quy chế 1955, bà Hường cho biết, Quy chế mới bổ sung các loại hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính sẽ trao đổi thông tin theo phương thức điện tử gồm: hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất của tổ chức. Trong khi đó, Quy chế 1955 chỉ áp dụng đối với hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất của cá nhân, hộ gia đình.

Về cách thức thực hiện, Quy chế mới sẽ phối hợp chung, theo đó, cơ quan thuế và cơ quan nông nghiệp và môi trường từng tỉnh không phải xây dựng, ký Quy chế phối hợp riêng.

Về mở rộng nội dung trao đổi, Quy chế mới phối hợp luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; Phối hợp cung cấp thông tin địa chính đối với trường hợp cơ quan thuế cần thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật về thuế và đất đai; Công khai thông tin về trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính lên Cổng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan liên quan.

Về hình thức trao đổi, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 2 hệ thống thực hiện qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, trên cơ sở Luật Quản lý thuế, Luật Đất đai và các chỉ đạo của Chính phủ, từ năm 2015, hai ngành đã từng bước triển khai trao đổi thông tin điện tử trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân.

Việc ký Quy chế phối hợp là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc và trách nhiệm giữa Cục Thuế với Cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan. Đồng thời, việc thực hiện Quy chế đã tháo gỡ được vướng mắc giữa hai cơ quan trong việc xác định nghĩa vụ thuế liên quan đến đất đai đảm bảo thông suốt, minh bạch chính xác.

Ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Đức Minh

“Thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp kiểm soát trong quá trình triển khai thực hiện quy chế này đảm bảo mang lại hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp” - ông Phấn bày tỏ.

Cùng phát biểu tại lễ ký kết quy chế, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho rằng, việc triển khai liên thông điện tử góp phần giảm thời gian luân chuyển hồ sơ, tăng tính chính xác trong xử lý dữ liệu và minh bạch thời gian xử lý hồ sơ, đặc biệt mang lại hiệu quả trong công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như hiện nay.

Đồng thời, việc hoàn thiện Quy chế sẽ tối ưu quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, tái sử dụng dữ liệu số hóa, nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Đáp ứng mục tiêu vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước theo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

“Việc ký kết Quy chế phối hợp bằng hình thức điện tử chính là một bước tiến lớn, thực hiện quyết tâm chung của hai ngành trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhà nước theo đúng chủ trương của Đảng, Chính phủ” - ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đề nghị, sau khi Quy chế được ban hành, hai cơ quan sẽ khẩn trương tiến hành triển khai ngay các nội dung đã được quy định tại Quy chế đến các cơ quan thuế, các cơ quan đăng ký đất đai tại địa phương để Quy chế phát huy được hiệu quả cao, mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội.

Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có phát sinh nhu cầu trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp công tác ngoài nội dung quy định tại Quy chế này, hai cơ quan sẽ tiếp tục trao đổi thống nhất đảm bảo vừa đúng quy định pháp luật, vừa tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp./.