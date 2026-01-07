(TBTCO) - Chênh lệch âm đã trở lại, thậm chí nới rất rộng đối với hợp đồng tương lai VN100-Index. Nguyên nhân bởi các hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh dù tăng vẫn chậm hơn nhiều mức tăng của chỉ số cơ sở.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index kỳ hạn gần nhất (41I1G10000) kết phiên ngày 7/1 tại 2.088 điểm, tăng 1,27% so với phiên trước.

Tuy vậy, mức tăng trên vẫn thua xa chỉ số cơ sở, khi VN30-Index tăng tới 1,98%. Chênh lệch chuyển sang âm -8,56 điểm so với VN30. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng ghi nhận mức chênh lệch âm trong khoảng từ -7,86 đến -14,56 điểm.

Chênh lệch âm tại nhóm 4 hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index thậm chí còn lớn hơn. Trong khi chỉ số cơ sở tăng tới 1,95%, nhà giao dịch trên thị trường phái sinh thận trọng hơn nhiều. Chênh lệch âm tại kỳ hạn lên tới gần 44 điểm tại hợp đồng đáo hạn vào tháng 3/2026.

Trong khi đó, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phái sinh giảm 9,7% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G10000 chỉ nhích nhẹ, nhưng đã tăng đáng kể ở hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 2/2026.

Chênh lệch âm trở lại khi giá hợp đồng tương lai tăng chậm hơn chỉ số cơ sở

Theo chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS, các trader giảm các vị thế đầu cơ trong phiên, nghiêng về khả năng VN30 điều chỉnh trong những phiên đến khi các chỉ báo kỹ thuật vào trạng thái quá mua ngắn hạn. Trong ngắn hạn, hợp đồng 41I1G10000 có khả năng kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 2.050 điểm trước khi hình thành xu hướng mới bền vững hơn.

Trong phiên hôm nay, giao dịch tích cực đã xuất hiện ngay ở thời điểm mở cửa phiên. Dòng tiền lớn đổ vào nhóm ngân hàng, cùng sự bứt phá của nhóm năng lượng khi GAS và PLX tăng trần. Dù xuất hiện áp lực bán tại một số cổ phiếu ngân hàng như HDB và STB, VN30-Index có thời điểm thu hẹp đà tăng, nhưng sắc xanh nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên diện rộng, giúp VN30 bật tăng gần 25 điểm, thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Điểm tích cực trên thị trường cơ sở là thanh khoản tăng vọt. Kết phiên, VN30 đóng cửa tại 2.096,76 điểm, tăng 40,80 điểm, với 28 mã tăng và chỉ 2 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch đạt 22.100 tỷ đồng, chiếm gần 70% giao dịch trên sàn HoSE cả phiên.

Không riêng VN30, VN-Index cũng bứt phá mạnh trong phiên 7/1 và giữ xu hướng tăng tích cực, chính thức vượt qua vùng 1.850 điểm và mở ra kỳ vọng hướng đến mốc tâm lý 1.900 điểm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, rủi ro rung lắc và điều chỉnh kỹ thuật có thể xuất hiện trong các phiên tới sau nhịp tăng mạnh liên tục và chỉ số đang tiến dần vào trạng thái quá mua ngắn hạn./.