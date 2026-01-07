Mở “cao tốc số” cho thanh toán B2B Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Công ty Công nghệ thanh toán điện tử Visa hợp tác cùng VPBank, Shinhan Việt Nam và MB vừa chính thức ra mắt Nền tảng thanh toán thương mại toàn cầu (GTPP), hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ với giải pháp thanh toán B2B nhanh hơn, an toàn và minh bạch theo thời gian thực, qua đó mở rộng cơ hội thương mại toàn cầu.

Tập trung vào hành lang thương mại Việt Nam - Hàn Quốc, GTPP cho phép các nhà nhập khẩu Việt Nam thanh toán cho nhà cung cấp Hàn Quốc thông qua thẻ doanh nghiệp Visa.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới mốc 150 tỷ USD vào năm 2030. Ảnh minh họa.

Theo Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, đồng thời Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Hàn Quốc. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước được dự báo hướng tới mốc 150 tỷ USD vào năm 2030. Nền tảng GTPP giúp đơn giản hóa giao dịch xuyên biên giới, giảm thiểu sai sót và cung cấp khả năng đối soát theo thời gian thực, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành.

Thanh toán B2B là nền tảng trong nền kinh tế Việt Nam, nơi các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng và tạo ra việc làm. Nghiên cứu gần đây của Visa cho thấy, Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về mức độ sử dụng thẻ doanh nghiệp trong thanh toán B2B, với tỷ lệ 8,3% trên tổng giá trị thanh toán B2B tại các đơn vị chấp nhận thanh toán B2B tại Việt Nam, phản ánh mức độ sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi số.

Thông qua việc hỗ trợ các khoản thanh toán xuyên biên giới an toàn và hiệu quả, GTPP giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cải thiện dòng tiền và tiếp cận thị trường mới - những bước đi then chốt khi Việt Nam tăng cường quan hệ thương mại với Hàn Quốc và các thị trường khác.

Bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào chia sẻ, trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng đa dạng, việc tăng cường hội nhập của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu và mạng lưới nhà cung cấp quốc tế là ưu tiên chiến lược của Visa và các đối tác ngân hàng. Việc ra mắt GTPP thể hiện cam kết của Visa trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ - trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Khi được trang bị các công cụ thanh toán an toàn và hiệu quả, doanh nghiệp có thể tạo động lực cho tăng trưởng bền vững và vươn ra thị trường toàn cầu.

Về phía KOTRA, ông Jung Hun Lee - Phó Chủ tịch điều hành phụ trách Thương mại - Đầu tư AI của KOTRA cho biết: “Hiện nay, Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Hàn Quốc. Thông qua việc triển khai thanh toán B2B bằng thẻ doanh nghiệp trên GTPP, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 2 quốc gia có thể giao dịch nhanh chóng, an toàn và minh bạch. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao dịch giữa các doanh nghiệp Việt Nam và hơn 150.000 công ty xuất khẩu Hàn Quốc do KOTRA hỗ trợ” .