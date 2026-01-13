(TBTCO) - Người tiêu dùng trẻ, có thu nhập ổn định, tăng chi tiêu cho các sản phẩm cao cấp và ưu tiên trải nghiệm kỹ thuật số tức thì đang định hình bức tranh thanh toán tại Việt Nam trong năm 2026. Khi ngày càng nhiều người trẻ, các chuyên gia và gia đình khám phá những điểm đến mới và lối sống kỹ thuật số, kỳ vọng về các giải pháp thanh toán liền mạch và an toàn không ngừng gia tăng.

Đây là những thông tin được công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới Visa công bố ngày 13/1, dự báo về những xu hướng nổi bật sẽ định hình cách người Việt chi tiêu và du lịch trong năm 2026.

Dựa trên Báo cáo Green Shoots Radar Report mới nhất của Visa và các dữ liệu bổ sung, Visa nhận diện 5 xu hướng chính về thanh toán và du lịch tại Việt Nam trong năm 2026.

Những xu hướng chính về thanh toán và du lịch tại Việt Nam trong năm 2026. Nguồn: Visa

Theo đó, chi tiêu cho sản phẩm và dịch vụ cao cấp đang tăng. Báo cáo cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ưu tiên những trải nghiệm cao cấp, từ du lịch, mua sắm đến chăm sóc sức khỏe và ẩm thực, đồng thời thể hiện sự quan tâm lớn hơn đến các dòng thẻ thanh toán có quyền lợi đặc quyền liên quan đến du lịch.

Xu hướng ưu tiên trải nghiệm số và tức thời chiếm ưu thế. Người dùng mong muốn thanh toán nhanh gọn, không gián đoạn dù là đặt dịch vụ, mua sắm hay quản lý lịch trình du lịch trên mọi thiết bị và nền tảng.

Cùng với đó, thẻ đa tiền tệ và ví điện tử ngày càng phổ biến. Theo báo cáo, người Việt đang tiếp cận việc sử dụng thẻ đa tiền tệ và ví điện tử cho nhu cầu chi tiêu hàng ngày và cả khi đi nước ngoài, trong khi thẻ tín dụng vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các khoản chi lớn.

Một xu hướng nữa là người trẻ, có thu nhập cao và ưu tiên gia đình dẫn dắt xu hướng. Người Việt có thu nhập cao và thành thạo công nghệ, đặc biệt là nhóm trẻ, đang thúc đẩy tăng trưởng trong thanh toán kỹ thuật số và du lịch nước ngoài, với quan tâm chính là gia đình và các mục tiêu dài hạn.

Cuối cùng là nhu cầu thanh toán xuyên biên giới liền mạch, đa nền tảng. Báo cáo cho thấy, người Việt kỳ vọng các giải pháp thanh toán an toàn, tiện lợi có thể sử dụng mọi nơi - trong nước, trực tuyến và ở nước ngoài - cho phép quản lý chi tiêu theo thời gian thực.

Chia sẻ về báo cáo, bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào nhận định, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng tự chủ trong quyết định chi tiêu, am hiểu công nghệ và mong muốn khám phá thế giới.

Bà khẳng định: “Visa cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp thanh toán đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này bằng cách xây dựng hệ sinh thái thanh toán số mạnh mẽ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nỗ lực của chúng tôi đồng hành cùng các mục tiêu số hóa của Chính phủ Việt Nam, giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ các giải pháp thanh toán liền mạch, an toàn và được chấp nhận toàn cầu ở bất kỳ nơi đâu”.