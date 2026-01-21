Ngân hàng Nhà nước giao NAPAS thúc đẩy thanh toán số và kết nối QR song phương

(TBTCO) - Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 do NAPAS tổ chức, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực công, hành chính công. Đồng thời, NAPAS được giao triển khai kết nối thanh toán QR song phương giữa Việt Nam và các quốc gia, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong xây dựng hạ tầng thanh toán quốc gia.

Dấu ấn trong kiến tạo hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa tổ chức, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng ghi nhận nhiều điểm sáng trong hoạt động của NAPAS trong năm 2025.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ảnh: NAPAS.

Phó Thống đốc nêu rõ, NAPAS đã có bước phát triển tốt và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trong việc nỗ lực kết nối hợp tác triển khai thanh toán dịch vụ công trực tuyến, với hơn 6,9 triệu giao dịch thanh toán dịch vụ công và triển khai kết nối thanh toán xuyên biên giới với các quốc gia.

Cũng theo Phó Thống đốc, NAPAS nhận được sự đánh giá cao từ phía các đối tác quốc tế về mô hình triển khai, tạo thuận lợi cho người dân trong nước sử dụng mobile app của các ngân hàng quét mã QR thanh toán khi sang nước ngoài và ngược lại.

Đặc biệt, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng ghi nhận việc NAPAS đã hoàn thành phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng ban hành Sổ tay xử lý tài khoản/thẻ nghi ngờ gian lận trong năm qua. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của NAPAS trong việc phục vụ cũng như bảo vệ quyền hợp pháp của người dân.

Trước đó, khái quát một số điểm chính của thị trường thanh toán điện tử Việt Nam thời gian qua, ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị NAPAS nhấn mạnh, giao dịch thanh toán tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các phương thức thanh toán mới như: QR Code, thanh toán không tiếp xúc, xác thực sinh trắc học, đến các giải pháp thanh toán ví điện tử tích hợp đa dịch vụ.

Bên cạnh đó, hệ thống chính sách, quy định pháp lý trong lĩnh vực thanh toán điện tử tiếp tục được hoàn thiện, góp phần tăng cường minh bạch, bảo mật và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng giám đốc NAPAS cho biết, năm 2025, giao dịch qua hệ thống NAPAS tăng trưởng 24% về số lượng và 8% về giá trị.

Giao dịch chuyển nhanh NAPAS247 tiếp tục tăng trưởng nổi bật, với mức tăng 27% về số lượng và tăng 8% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch thanh toán trực tuyến ghi nhận mức tăng trưởng hơn 25% về số lượng so với năm 2024.

Trong khi đó, giao dịch rút tiền trên ATM tiếp tục xu hướng giảm, phản ánh xu thế chuyển dịch sang các phương thức thanh toán tiện lợi hơn như: chuyển tiền nhanh NAPAS247, thanh toán bằng mã VietQR...

Năm 2025, NAPAS tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp tăng cường an toàn, bảo mật, bảo đảm hoạt động liên tục, cũng như nâng cao năng lực xử lý của hệ thống. Qua đó, khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia hiện đại, an toàn.

Về mở rộng sản phẩm, dịch vụ thanh toán, năm 2025 tiếp tục ghi dấu ấn nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động của Công ty.

Tổng giám đốc NAPAS Nguyễn Quang Minh cho biết, thời gian tới, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán VIETQRGlobal tại Việt Nam; đồng thời, tăng cường hợp tác kết nối với các quốc gia khác như: Singapore, Hàn Quốc...

Theo đó, NAPAS đẩy mạnh triển khai dịch vụ VIETQRPay cho các giao dịch thanh toán bán lẻ nội địa và VIETQRGlobal cho các giao dịch thanh toán xuyên biên giới.

Bên cạnh các quốc gia đã hoàn thành kết nối gồm Thái Lan, Lào và Campuchia, năm 2025, NAPAS đã hoàn thành triển khai kết nối thanh toán song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc, với chiều du khách Trung Quốc thanh toán tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, NAPAS cũng triển khai VIETQRMe (giải pháp thanh toán qua mã QR hiển thị từ phía khách hàng) ứng dụng trong thanh toán bán lẻ, giao thông công cộng (xe buýt, metro), tại các điểm trông giữ xe.

NAPAS cũng ra mắt dịch vụ thanh toán Apple Pay với thẻ NAPAS trên thiết bị thông minh của Apple; đồng thời triển khai mở rộng dịch vụ Tap and Pay trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành android, qua đó giúp gia tăng tiện ích thanh toán cho người dùng.

Nhằm mang đến phương thức thanh toán mới, hiện đại cho người dân khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng, NAPAS cũng đã phối hợp với các bên hoàn thành triển khai thanh toán bằng thẻ NAPAS, Apple Pay trên tuyến metro 01 Bến Thành - Suối Tiên và mạng lưới xe buýt nội đô tại TP. Hồ Chí Minh và đang tiếp tục triển khai mở rộng thanh toán trên các phương tiện giao thông công cộng tại Hà Nội.

Mở rộng hợp tác, hợp lực để phát triển

Chia sẻ về định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2026, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS nhấn mạnh, NAPAS sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu hàng đầu đảm bảo chất lượng dịch vụ và hoạt động an toàn của hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử; đẩy mạnh triển khai các sản phẩm, dịch vụ thanh toán, mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán VIETQRPay, VIETQRGlobal.

Trong triển vọng tích cực của xu hướng chuyển đổi số, kinh tế số và có thêm đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển mạch và bù trừ điện tử tham gia thị trường, Tổng Giám đốc NAPAS khẳng định, Công ty cam kết phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, đối tác không ngừng mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng dịch vụ và đóng góp vào tăng trưởng chung của thanh toán điện tử.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Quang Hưng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NAPAS.

Sang năm 2026, trong bối cảnh mới với những cơ hội từ tiềm năng của thị trường thanh toán, song hành cùng không ít khó khăn, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đề nghị NAPAS tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được Ngân hàng Nhà nước giao.

Theo đó, NAPAS cần tăng cường giám sát, bảo đảm hoạt động liên tục, an ninh, an toàn của hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, đồng thời tích cực triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2030 và Chiến lược phát triển hệ thống thanh toán Việt Nam đến năm 2030.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan trong trao đổi thông tin, ngăn ngừa, phát hiện, phòng, chống tội phạm trong hoạt động thanh toán, song song với việc đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục tài chính nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người dân trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng - tài chính an toàn, hiệu quả./.