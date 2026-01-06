GRDP Hải Phòng năm 2025 ước tăng 11,81%, đứng đầu trong các thành phố trực thuộc trung ương

(TBTCO) - Năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn TP. Hải Phòng ước tăng 11,81%, đứng đầu trong 6 thành phố trực thuộc trung ương, đứng thứ 2 cả nước và thứ 2 vùng Đồng bằng sông Hồng.

Thông tin tại Họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội TP. Hải Phòng năm 2025 vào sáng ngày 6/1/2026, ông Tăng Bá Phúc - Trưởng Thống kê Hải Phòng cho biết, khu vực công nghiệp và xây dựng, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế thành phố năm 2025. Giá trị tăng thêm toàn ngành ước tăng 14,21% (quý I tăng 13,2%, quý II tăng 13,57%, quý III tăng 17,14%), đóng góp 7,27 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung, mặc dù chưa đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch tăng 14,85%), nhưng đây là mức tăng cao, chỉ thấp hơn mức tăng của năm 2021 trong giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Tăng Bá Phúc - Trưởng Thống kê Hải Phòng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng năm 2025. Ảnh: Quỳnh Nga

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng, chiếm tỷ trọng 44,4% trong GRDP, với tốc độ tăng 15,93%, đóng góp 7,48 điểm phần trăm. Một số ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp trọng điểm tiếp tục là điểm sáng góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố như: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất xe có động cơ, sản xuất thiết bị điện…

Quy mô GRDP của TP. Hải Phòng năm 2025 (theo giá hiện hành) ước đạt 734.420 tỷ đồng (tương đương 29,3 tỷ USD), đứng thứ 3 cả nước chỉ sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Trong năm qua, hoạt động xây dựng trên địa bàn diễn ra sôi động, hàng loạt dự án trọng điểm về giao thông, cảng biển, chỉnh trang đô thị, trung tâm thương mại, nhà ở xã hội được Thành phố tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đưa vào khai thác sử dụng.

Một số công trình có tổng mức đầu tư lớn đang triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động như: Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu; Dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Dương; Dự án xây dựng Bến cảng số 5,6 khu bến cảng Lạch Huyện; Khu đô thị sinh thái quy mô lớn do tập đoàn Vingroup triển khai... Giá trị tăng thêm ngành xây dựng ước tăng 7,29%, đóng góp 0,35 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Theo số liệu của Thống kê Hải Phòng, năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 15,11% so với năm trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,94%. Một số ngành có quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng cao tác động nhiều đến mức tăng trưởng chung toàn ngành trong cả năm 2025 như: Ngành sản xuất các sản phẩm điện tử tăng 17,12%, ngành sản xuất thiết bị điện tăng 14,55%, ngành sản xuất xe có động cơ tăng 28,94%…

Tốc độ tăng trưởng một số các chỉ tiêu của TP. Hải Phòng trong năm 2025.

Các hoạt động thương mại - dịch vụ diễn ra sôi nổi, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. Thị trường tiêu dùng nội địa được thúc đẩy nhờ các chương trình kích cầu, thương mại điện tử và chuỗi hội chợ, triển lãm mở rộng mạng lưới kinh doanh. Đáng chú ý, các ngành có tỷ trọng lớn đều đạt mức tăng trưởng hai con số: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 15,17%; doanh thu vận tải và logistics tăng 15,12%, đặc biệt ngành du lịch khẳng định sức hút với lượt khách đến thành phố ước tăng 25,08% so với cùng kỳ.

Năm 2025, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt mức tăng 15,59% so với cùng kỳ năm 2024, bám sát kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là vốn thực hiện tăng trưởng ở cả ba loại hình kinh tế, trong đó vốn nhà nước dẫn đầu với mức tăng cao nhất với mức tăng 20,75%, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo thành phố, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Tiếp theo, vốn ngoài nhà nước đạt mức tăng khá (tăng 16,19% so với cùng kỳ), ghi nhận sự phục hồi tích cực của khối doanh nghiệp tư nhân và dân doanh sau những thách thức từ các năm trước. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định nhờ môi trường đầu tư thông thoáng và các chính sách thu hút hiệu quả, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển chung.

Tính đến ngày 23/12/2025, tổng vốn thu hút toàn thành phố đạt 2.829 triệu USD, tương ứng với 46,36% kế hoạch năm. Trong đó: vốn đăng ký cấp mới có 197 dự án, đạt 1.529,7 triệu USD; vốn đăng ký điều chỉnh có 146 dự án với tổng giá trị bổ sung đạt 1.221,2 triệu USD; giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận 31 lượt, với số vốn đầu tư đăng ký 78,5 triệu USD.

Tính lũy kế đến ngày 23/12/2025, thành phố hiện có 1.785 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 50,9 tỷ USD.

Năm 2025, giá cả các mặt hàng đều có sự biến động, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm do ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt. Tình hình giá cả của Thành phố trong năm tăng nhưng ở mức hợp lý và ổn định. Lạm phát được kiểm soát hiệu quả, góp phần giữ ổn định đời sống người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh tiếp tục phát triển. Các chợ, siêu thị, các cửa hàng trên địa bàn thành phố luôn đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân.

"Kết quả này phản ánh xu thế tăng trưởng ổn định và bền vững, kéo dài 11 năm liên tục với GRDP duy trì mức tăng trưởng hai con số, đồng thời phản ánh nỗ lực rất lớn của chính quyền thành phố trong việc điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nền kinh tế thành phố tiếp tục giữ được sức bật mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế quốc gia và toàn cầu còn nhiều thách thức” - Trưởng Thống kê Hải Phòng cho hay./.