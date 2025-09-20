Vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực

(TBTCO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, vùng Đồng bằng sông Hồng có vai trò rất quan trọng, đầu tàu, tiên phong trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

Sáng ngày 20/9, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, chủ trì Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng.

Đây là hội nghị đầu tiên của Hội đồng sau khi các địa phương trong vùng hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ 6. Ảnh: Nhật Bắc.

Vai trò đầu tàu, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, vùng Đồng bằng sông Hồng có vai trò rất quan trọng. Sau sáp nhập, vùng gồm 6 địa phương là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, đều là những đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng và đất nước.

Theo Thủ tướng, đây tiếp tục là lợi thế để các địa phương hợp sức phát huy tiềm năng và thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Hồng với vai trò đầu tàu, tiên phong trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia, dẫn dắt cả nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 là 8,3 - 8,5% và 2 con số trong những năm tiếp theo, hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Trong bối cảnh đó, bên cạnh cơ hội và thuận lợi, vùng Đồng bằng sông Hồng cũng đối mặt với những thách thức to lớn.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, dám nghĩ dám làm, chủ động, sáng tạo, "địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm" với tinh thần vô tư, trong sáng, tất cả vì lợi ích chung; chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, thích ứng với tình hình; phát huy "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của vùng và các địa phương.

Khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Thủ tướng nhấn mạnh, quyết tâm đưa Đồng bằng sông Hồng thành một trong những vùng động lực quan trọng nhất của đất nước, cùng với vùng Đông Nam Bộ tạo động lực, truyền cảm hứng cho các vùng khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững đất nước.

Thủ tướng đặt vấn đề tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gồm nguồn lực con người, nguồn lực thiên nhiên, trong đó có đất đai, truyền thống văn hóa - lịch sử hào hùng, phong phú, với Hà Nội nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, nhiều di sản thế giới như vịnh Hạ Long, Hoàng thành Thăng Long, quần thể danh thắng Tràng An, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp thúc đẩy các động lực tăng trưởng của các địa phương và của vùng, nhằm đạt tăng trưởng 2 con số, tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững; những giải pháp căn cơ để giải quyết điểm nghẽn, hạn chế, những mặt khó khăn, thách thức; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ, thống nhất, thông suốt.

Bên cạnh đó, tăng cường liên kết vùng, quốc gia, quốc tế; các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, giải quyết vấn đề nhà ở thông qua tăng nguồn cung, phát triển nhà ở xã hội; bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề liên quan ô nhiễm không khí, nước thải, rác thải…

Vị thế dẫn đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực

Theo các báo cáo tại Hội nghị, những tháng đầu năm 2025, vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký mới trong vùng đạt 5,4 tỷ USD, chiếm 49,2% tổng vốn đăng ký của cả nước. Vùng có tổng thu ngân sách nhà nước cao nhất trong các vùng kinh tế, đạt trên 814.600 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2025 (chiếm 46,8% tổng thu cả nước).

Kim ngạch xuất khẩu của vùng đạt 129,3 tỷ USD, chiếm khoảng 32,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Tỷ lệ giải ngân của vùng đạt 53,6% kế hoạch giao, cao hơn bình quân chung của cả nước. Lĩnh vực dịch vụ có xu hướng phục hồi tốt, đặc biệt, ngành du lịch lữ hành là điểm sáng nổi bật với tốc độ tăng trưởng cao: Hà Nội tăng 20,9%; Quảng Ninh tăng 17,2%).

Trong 8 tháng 2025, toàn vùng có gần 42.800 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 33,3% cả nước, với tổng vốn đăng ký là 512.600 tỷ đồng, chiếm 40,8% tổng vốn cả nước./.