Tổng điều tra kinh tế 2026 - nền tảng dữ liệu quan trọng cho hoạch định chính sách

*PV: Tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa và tầm quan trọng thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Hương: Tổng điều tra kinh tế là một trong 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê, thực hiện định kỳ 5 năm một lần. Tổng điều tra kinh tế đã được tiến hành 6 lần, năm 2026 là cuộc Tổng điều tra kinh tế lần thứ 7 tại Việt Nam.

Năm 2026 là năm mở đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, do đó, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cung cấp thông tin toàn diện phục vụ việc đánh giá, hoạch định chính sách, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn thống kê, mà còn góp phần tạo dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong giai đoạn mới.

Cụ thể, Tổng điều tra cung cấp bức tranh tổng thể về số lượng, cơ cấu ngành nghề, lao động, tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh… Đồng thời, thu thập thông tin về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử, giúp hiểu rõ hơn về năng lực số của nền kinh tế. Những thông tin từ Tổng điều tra là nguồn dữ liệu quan trọng tính toán các chỉ tiêu kinh tế chủ chốt như GDP, GRDP, làm nền tảng cho việc hoạch định và điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, Tổng điều tra còn cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và tạo ra dàn mẫu tổng thể, làm nền tảng cho các cuộc điều tra chọn mẫu sau này, nâng cao hiệu quả công tác thống kê; cung cấp dữ liệu tin cậy nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện các chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội hiện nay.

*PV: Như vậy, đối tượng của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 rất đa dạng, phức tạp. Bà có thể cho biết, ngành Thống kê đã chuẩn bị thế nào cho cuộc Tổng điều tra này?

Bà Nguyễn Thị Hương: Đối tượng của Tổng điều tra kinh tế 2026 rất đa dạng, bao gồm tất cả thành phần kinh tế từ các tập đoàn, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội đến các cơ sở kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng… thu thập nhiều thông tin chuyên sâu về hoạt động sản xuất - kinh doanh, lao động, tài sản, doanh thu, chi phí, ứng dụng công nghệ và kinh tế số…

Từ cuối năm 2024 đến nay, toàn ngành Thống kê đã tích cực trong công tác chuẩn bị Tổng điều tra, tập trung vào các khâu quan trọng như thành lập Ban Chỉ đạo các cấp để đảm bảo triển khai thành công trên toàn quốc. Cục Thống kê đã trình Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trung ương, tiếp theo đó hướng dẫn thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp với nhiệm vụ quan trọng là chỉ đạo và tổ chức thực hiện Tổng điều tra; chỉ đạo, đôn đốc bộ, ngành, các cơ quan địa phương triển khai nghiêm túc cuộc Tổng điều tra.

Điều tra viên thu thập thông tin tại một cửa hàng kinh doanh tại phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Ảnh: Mai Tấn

Đồng thời, ngành Thống kê đã xây dựng các phần mềm, ứng dụng tối đa công nghệ số để giúp các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp… kê khai dữ liệu dễ dàng, linh hoạt về thời gian trên phiếu điều tra Webform; cơ sở sản xuất - kinh doanh trả lời câu hỏi của điều tra viên nhanh chóng, tiện lợi qua phiếu điều tra điện tử CAPI…

*PV: Tổng điều tra kinh tế năm 2026 có điểm mới gì so với 5 năm trước, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Hương: Điểm mới nổi bật của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là đổi mới toàn diện phương pháp thu thập thông tin, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra giúp nâng cao chất lượng thông tin, đặc biệt với những thông tin bổ sung đáp ứng nhu cầu thông tin trong tình hình mới.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 mở rộng thu thập thông tin đối với tổ hợp tác và cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể có hình thức kinh doanh trực tuyến, là 2 đối tượng mà cuộc tổng điều tra kinh tế trước đây chưa thu thập; đồng thời, mở rộng và cập nhật nội dung điều tra để phản ánh rõ hơn quá trình chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Trước khi triển khai thu thập thông tin vào tháng 1/2026, công tác lập bảng kê cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể đã được triển khai vào tháng 10/2025. Đây là điểm mới so với kỳ Tổng điều tra trước đây, là một khâu quan trọng giúp đếm đủ và phân loại cơ sở theo đúng phân ngành kinh tế, đặc biệt đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể là đối tượng điều tra có rất nhiều biến động.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 triển khai ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện trong các giai đoạn của tổng điều tra, từ công tác chuẩn bị; thu thập thông tin; đến kiểm tra, giám sát, xử lý và nghiệm thu dữ liệu. Bên cạnh đó, công tác điều hành, chỉ đạo cũng được triển khai thực hiện đồng bộ trên môi trường số…

*PV: Với xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ, thưa bà, ngành Thống kê ứng dụng công nghệ thế nào trong cuộc Tổng điều tra kinh tế?

Bà Nguyễn Thị Hương: Trong những năm qua, Cục Thống kê đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong điều tra thống kê. Đến nay, trên 96% số cuộc điều tra được sử dụng phiếu điều tra điện tử trên thiết bị di động (CAPI) hoặc trực tuyến (Webform) và ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn: quản lý mạng lưới điều tra, quản lý điều tra viên thống kê, quản lý giám sát viên, phân công nhiệm vụ, thực hiện thu thập thông tin, giám sát, xử lý, xác minh dữ liệu, lưu trữ và công bố kết quả…

Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, với Tổng điều tra kinh tế năm 2026, Cục Thống kê đã nghiên cứu ứng dụng AI hỗ trợ điều tra viên thống kê xác định mã ngành sản phẩm trong công tác thu thập thông tin, sử dụng định vị GPS của đơn vị điều tra trong công tác điều hành tác nghiệp, giám sát thực hiện điều tra và phổ biến kết quả, sử dụng phiếu điện tử thu thập thông tin bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp và gián tiếp.

Hệ thống phần mềm phục vụ quản lý điều hành, giám sát, thu thập, xử lý kết quả cuộc Tổng điều tra do đội ngũ kỹ sư tin học của ngành Thống kê thực hiện; ứng dụng phục vụ thu thập thông tin trực tiếp được cài đặt trên thiết bị di động thông minh (sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS) của điều tra viên. Công tác quản lý điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu cuộc Tổng điều tra được thực hiện thông qua một website, bảo đảm đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

*PV: Xin cảm ơn bà!