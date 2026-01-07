Tổng điều tra kinh tế 2026: Hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia

(TBTCO) - Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là một trong 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia quy mô lớn nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện và khách quan về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi cả nước. Kết quả điều tra là nền tảng quan trọng để hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia, phục vụ hoạch định và điều hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Ứng dụng công nghệ trong thu thập thông tin

Ngày 7/1, tại TP. Hải Phòng, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu trong lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026, bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, đây là một trong 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với việc hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan và hiện đại về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi cả nước, bao gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng và hộ kinh doanh cá thể.

Bà Hương nhấn mạnh, cuộc tổng điều tra được triển khai trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế. Nhu cầu về dữ liệu chất lượng cao theo ngành, theo vùng và theo loại hình sở hữu ngày càng trở nên quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu tại buổi lễ: Ảnh: Mai Tấn

“Các điểm mới đáng chú ý của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là tăng cường ứng dụng công nghệ trong thu thập thông tin, đẩy mạnh khai thác dữ liệu hành chính, triển khai song song các hình thức thu thập qua phiếu điều tra điện tử CAPI và Webform, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều tra, hướng tới xây dựng hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch và hội nhập” - bà Hương cho biết.

Theo Cục Thống kê, cuộc tổng điều tra kinh tế 2026 sẽ thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế nhằm đáp ứng 3 mục đích chính. Đó là đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cơ cấu, phân bố của các cơ sở và lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế, theo loại hình kinh tế và theo hình thức sở hữu.

Kết quả điều tra sẽ phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê liên quan thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, nhất là chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) và các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê khác có liên quan. Qua cuộc Tổng điều tra kinh tế 2026, cơ quan thống kê sẽ cập nhật thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội.

Cơ sở quan trọng cho hoạch định chính sách tại địa phương

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, đối với Hải Phòng, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ thống kê thuần túy, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần giúp thành phố có cái nhìn đầy đủ, khách quan về cơ cấu kinh tế, quy mô sản xuất, năng lực cạnh tranh, mức độ chuyển đổi số và phân bố các cơ sở kinh tế trên địa bàn.

Ông Lê Trung Kiên đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát phương án, kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê, tạo điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng điều tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh lễ ra quân. Ảnh: Mai Tấn

“Đối với lực lượng điều tra viên, giám sát viên, tôi mong các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện điều tra đúng quy trình, khách quan, trung thực, bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định. Đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho lực lượng điều tra” - ông Kiên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) cho biết, thời gian qua công tác tuyên truyền của phường đã được triển khai đến các tổ dân phố; việc phối hợp với các đơn vị liên quan trong rà soát, lập bảng kê các cơ sở kinh tế trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc; lực lượng điều tra viên, tổ trưởng điều tra được lựa chọn, tập huấn và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tại Hải Phòng. Ảnh: Mai Tấn

Bà Đỗ Thu Huyền - điều tra viên, phường Hồng Bàng chia sẻ, mỗi câu hỏi được đặt ra, mỗi thông tin được ghi nhận đều góp phần hình thành những con số thống kê có ý nghĩa lớn đối với đất nước.

“Chúng tôi xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp; cam kết thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuân thủ nghiêm phương án điều tra, quy trình nghiệp vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng thông tin thu thập. Chúng tôi cũng ý thức rõ trách nhiệm bảo mật thông tin theo đúng quy định của pháp luật, tạo sự tin tưởng và yên tâm cho các đơn vị cung cấp thông tin” - bà Huyền nói./.