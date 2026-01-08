Infographics: Năm 2025, xuất nhập khẩu hàng hóa cán đích kỷ lục hơn 930 tỷ USD

|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,561
|1,581
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,561
|15,812
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,561
|15,813
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,521
|1,546
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,521
|1,547
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,506
|1,536
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|146,579
|152,079
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|106,862
|115,362
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|96,108
|104,608
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|85,355
|93,855
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|81,208
|89,708
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|55,708
|64,208
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,561
|1,581
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,561
|1,581
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,561
|1,581
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,561
|1,581
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,561
|1,581
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,561
|1,581
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,561
|1,581
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,561
|1,581
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,561
|1,581
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,561
|1,581
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,561
|1,581