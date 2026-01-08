Infographics: Năm 2025, xuất nhập khẩu hàng hóa cán đích kỷ lục hơn 930 tỷ USD

(TBTCO) - Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tài chính, lãnh đạo nhiều địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh... đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong năm qua, đặc biệt là hiệu quả phối hợp với ngành Tài chính trong quản lý ngân sách, huy động nguồn lực và thúc đẩy đầu tư. Các tỉnh kiến nghị nhiều cơ chế, chính sách giúp nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương và hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước năm 2026.