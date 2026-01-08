(TBTCO) - Ngày 8/1/2026, với sự chủ trì của Bộ Tài chính, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Dassault Systèmes tổ chức lễ khai trương Trung tâm nghiên cứu và Phát triển (R&D) và Trung tâm Xuất sắc (COE) về trí tuệ nhân tạo (AI) và Bản sao số (Digital Twin), đồng thời tổ chức hội thảo "Đổi mới sáng tạo: Từ nền tảng bản sao số đến phát triển các ngành công nghệ chiến lược".

Tham dự lễ khai trương có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm và đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Samson Khaou; Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn Dassault Systèmes; đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, các tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm nghiên cứu và Phát triển (R&D) và Trung tâm Xuất sắc (COE) về trí tuệ nhân tạo (AI) và Bản sao số (Digital Twin). Ảnh: Đức Minh

Sự ra mắt của 2 trung tâm đánh dấu bước mở rộng chiến lược về năng lực và quy mô của Dassault Systèmes nhằm phát triển nhân tài, giải quyết các thách thức công nghiệp và thúc đẩy đổi mới công nghệ cao tại Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đánh dấu bước mở rộng chiến lược về năng lực và quy mô của Dassault Systèmes (Pháp) tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển và Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Bản sao số (Digital Twin), ngày 8/1. Ảnh: Hùng Anh

Sự ra đời của 2 trung tâm tại NIC phản ánh sự hội tụ giữa xu hướng công nghệ toàn cầu và định hướng chính sách phát triển dài hạn, mở ra không gian hợp tác mới nhằm kết nối tri thức quốc tế với nhu cầu phát triển các ngành công nghệ mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Sự kiện thể hiện kỳ vọng của lãnh đạo Chính phủ và Bộ Tài chính về Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc Dasault Systèmes sẻ trở thành hạt nhân lan toả tri thức, công nghệ và chuẩn mực quốc tế, góp phần hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo ngành, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có năng lực tự chủ cao về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bản sao số (Digital Twin), các quốc gia và tập đoàn công nghệ hàng đầu đều coi đây là nền tảng cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm tự chủ công nghệ và thúc đẩy phát triển bền vững. AI và bản sao số đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các ngành công nghệ chiến lược như công nghiệp chế tạo tiên tiến, hàng không vũ trụ, bán dẫn, năng lượng, y sinh, nhà máy thông minh và đô thị thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ nghiên cứu - phát triển, tối ưu vận hành và giảm thiểu rủi ro.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Dassault Systèmes và NIC mà còn đối với tiến trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chương trình "Kiến tạo tương lai Việt Nam”. Ảnh: Khánh Huyền

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Tài chính, NIC và Tập đoàn Dassault Systèmes trong việc hình thành hai trung tâm trên.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết: “Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ quốc tế hàng đầu, trong đó có Dassault Systèmes. Sự hợp tác giữa NIC và Tập đoàn Dassault Systèmes - doanh nghiệp hàng đầu thế giới về nền tảng bản sao số là mô hình hợp tác tiêu biểu, kết hợp hiệu quả giữa tầm nhìn chiến lược của Nhà nước, năng lực công nghệ hàng đầu thế giới của doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Hai trung tâm được khai trương lần này không chỉ là nơi nghiên cứu, phát triển công nghệ mà còn là không gian đào tạo, ươm tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ, ứng dụng và sáng tạo các công nghệ chiến lược tiên tiến”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu chào mừng. Ảnh: Đức Minh

Về phía Tập đoàn Dassault Systèmes, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn, Phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Samson Khaou cho biết, sự kiện ra mắt kép này được xây dựng dựa trên hơn 20 năm gắn kết của Dassault Systèmes với các doanh nghiệp, đối tác và giới học thuật Việt Nam, củng cố cam kết lâu dài đối với quá trình chuyển đổi số và công nghiệp của Việt Nam.

Cả hai sáng kiến hợp tác với NIC sẽ đóng vai trò then chốt trong việc phát triển các kỹ sư có tay nghề cao, những người có thể thúc đẩy đổi mới tập trung vào ngành và hỗ trợ các ưu tiên công nghệ cao của quốc gia.

Tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC nhấn mạnh, việc khai trương 2 trung tâm trên kỳ vọng sẽ hỗ trợ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy các ưu tiên quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.