Infographics: Biến động GDP năm 2025 qua các con số

|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|156 ▼1395K
|158 ▼1413K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|156 ▼1395K
|15,802 ▲90K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|156 ▼1395K
|15,803 ▲90K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|151 ▼1348K
|154 ▼1375K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|151 ▼1348K
|1,541 ▲1388K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,495 ▲11K
|153 ▼1366K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|145,985 ▲1089K
|151,485 ▲1089K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|106,411 ▲825K
|114,911 ▲825K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|957 ▼93995K
|1,042 ▼102410K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|84,989 ▲671K
|93,489 ▲671K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|80,858 ▲641K
|89,358 ▲641K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|55,457 ▲458K
|63,957 ▲458K
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|156 ▼1395K
|158 ▼1413K
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|156 ▼1395K
|158 ▼1413K
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|156 ▼1395K
|158 ▼1413K
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|156 ▼1395K
|158 ▼1413K
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|156 ▼1395K
|158 ▼1413K
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|156 ▼1395K
|158 ▼1413K
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|156 ▼1395K
|158 ▼1413K
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|156 ▼1395K
|158 ▼1413K
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|156 ▼1395K
|158 ▼1413K
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|156 ▼1395K
|158 ▼1413K
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|156 ▼1395K
|158 ▼1413K