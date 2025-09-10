Ngày 10/9: Giá heo hơi duy trì đà tăng mạnh ở cả ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (10/9) tiếp tục tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trên cả nước. Hiện giá heo hơi đang ở mức 57.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng ở nhiều địa phương so với ngày hôm trước.

Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang tăng 2.000 đồng/kg, hiện được thu mua với giá 60.000 đồng/kg. Tương tự, Phú Thọ cũng tăng 2.000 đồng/kg, nâng giá thu mua lên mức cao nhất khu vực là 61.000 đồng/kg.

Các địa phương như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua với mức 58.000 đồng/kg. Tại Lai Châu và Sơn La, giá heo cũng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 57.000 đồng/kg.

Các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên 60.000 đồng/kg. Tương tự, Ninh Bình và Lào Cai cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đạt 59.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên vẫn giữ mức thu mua là 59.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay duy trì trong khoảng 57.000 - 61.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục được điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.

Tại TP. Huế, giá heo hơi tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 57.000 đồng/kg.

Thương lái tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng thu mua heo hơi với giá 59.000 đồng/kg, cùng tăng 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Giá heo tại các địa phương như Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 58.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đạt mức 57.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại TP. HCM, trong khi các địa phương khác đi ngang.

Theo đó, giá heo tại TP. HCM tăng 1.000 đồng/kg, lên 59.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ vẫn neo ở mức 59.000 đồng/kg. Tây Ninh, Đồng Tháp và Cà Mau giữ mức 60.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm trước.

Giá heo tại miền Nam hiện đang dao động trong khoảng 59.000 - 60.000 đồng/kg./.