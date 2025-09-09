Ngày 9/9: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh ở cả ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (9/9) tiếp tục tăng mạnh ở cả ba miền. Mức điều chỉnh dao động trong khoảng 1.000 - 3.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Hiện giá thu mua heo hơi phổ biến từ 55.000 đồng/kg đến 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay ghi nhận đà tăng rõ rệt trên diện rộng. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg tại các tỉnh thành.

Cụ thể, giá heo tại Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên cùng tăng 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức cao nhất khu vực là 59.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, các địa phương như Tuyên Quang, Ninh Bình và Lào Cai thu mua heo hơi mức thấp hơn là 58.000 đồng/kg. Tiếp đó là giá heo tại các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn cũng lên mức 57.000 đồng/kg sau khi tăng 2.000 đồng/kg. Heo hơi tại Quảng Ninh tăng 1.000 đồng/kg lên 57.000 đồng/kg.

Riêng Điện Biên tăng mạnh nhất khu vực với 3.000 đồng/kg, đạt 57.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu và Sơn La cùng tăng 2.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức thấp nhất khu vực là 56.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo cũng sôi động với mức tăng 1.000 - 3.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An điều chỉnh tăng giá heo tới 3.000 đồng/kg, cùng đạt 58.000 đồng/kg. Cùng mức giá 58.000 đồng/kg, giá heo tại Lâm Đồng nhích nhẹ 1.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Hà Tĩnh, Gia Lai và Đắk Lắk cùng tăng 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch với giá 57.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá heo tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi được thu mua ở mức 56.000 đồng/kg.

Các địa phương như TP Huế và Khánh Hòa tăng giá heo thêm 1.000 đồng/kg, ghi nhận lần lượt ở mức 55.000 và 57.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên được giao dịch trong khoảng 55.000- 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg ở nhiều nơi.

Theo đó, giá heo tại Đồng Nai và Vĩnh Long tăng 1.000 đồng/kg, hiện được mua ở mức 59.000. Tây Ninh cũng tăng 1.000 đồng/kg lên 59.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Đồng Tháp và Cà Mau cùng tăng 2.000 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá heo tại An Giang lên mức 59.000 đồng/kg.

Riêng TP. HCM và Cần Thơ giữ nguyên mức giá lần lượt 58.000 đồng/kg và 59.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi hôm nay ghi nhận đà tăng rõ rệt trên diện rộng. Miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tăng đồng loạt, có nơi tăng tới 3.000 đồng/kg, trong khi miền Nam cũng ghi nhận mức tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh./.