Ngày 9/9: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh ở cả ba miền trên cả nước
Giá heo hơi hôm nay ghi nhận đà tăng rõ rệt trên diện rộng. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg tại các tỉnh thành.

Cụ thể, giá heo tại Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên cùng tăng 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức cao nhất khu vực là 59.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, các địa phương như Tuyên Quang, Ninh Bình và Lào Cai thu mua heo hơi mức thấp hơn là 58.000 đồng/kg. Tiếp đó là giá heo tại các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn cũng lên mức 57.000 đồng/kg sau khi tăng 2.000 đồng/kg. Heo hơi tại Quảng Ninh tăng 1.000 đồng/kg lên 57.000 đồng/kg.

Riêng Điện Biên tăng mạnh nhất khu vực với 3.000 đồng/kg, đạt 57.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu và Sơn La cùng tăng 2.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức thấp nhất khu vực là 56.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo cũng sôi động với mức tăng 1.000 - 3.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An điều chỉnh tăng giá heo tới 3.000 đồng/kg, cùng đạt 58.000 đồng/kg. Cùng mức giá 58.000 đồng/kg, giá heo tại Lâm Đồng nhích nhẹ 1.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Hà Tĩnh, Gia Lai và Đắk Lắk cùng tăng 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch với giá 57.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá heo tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi được thu mua ở mức 56.000 đồng/kg.

Các địa phương như TP Huế và Khánh Hòa tăng giá heo thêm 1.000 đồng/kg, ghi nhận lần lượt ở mức 55.000 và 57.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên được giao dịch trong khoảng 55.000- 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg ở nhiều nơi.

Theo đó, giá heo tại Đồng Nai và Vĩnh Long tăng 1.000 đồng/kg, hiện được mua ở mức 59.000. Tây Ninh cũng tăng 1.000 đồng/kg lên 59.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Đồng Tháp và Cà Mau cùng tăng 2.000 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá heo tại An Giang lên mức 59.000 đồng/kg.

Riêng TP. HCM và Cần Thơ giữ nguyên mức giá lần lượt 58.000 đồng/kg và 59.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi hôm nay ghi nhận đà tăng rõ rệt trên diện rộng. Miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tăng đồng loạt, có nơi tăng tới 3.000 đồng/kg, trong khi miền Nam cũng ghi nhận mức tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh./.