Ngày 11/2: Giá cao su thế giới bật tăng mạnh

Giá cao su thế giới hôm nay (11/2) đồng loạt tăng mạnh trên các sàn kỳ hạn châu Á, trong bối cảnh kỳ vọng nhu cầu phục hồi và nguồn cung có dấu hiệu thắt chặt. Trái ngược với diễn biến quốc tế, giá cao su nguyên liệu trong nước tại các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì ổn định.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/2, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,1% (15 Nhân dân tệ) lên mức 16.155 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,5% (0,3 Baht) lên mức 64.1 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng mạnh 2,7% (8,8 Yên) lên mức 338 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 3 giao dịch ở mức 189,7 cent Mỹ/kg, tăng 0,9%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng trong phiên giao dịch, được hỗ trợ bởi đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 8/2.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 tăng 5 Yên, tương đương 1,43%, lên mức 354,9 Yên (2,27 USD)/kg.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 135 Nhân dân tệ, tương đương 0,84%, lên 16.245 Nhân dân tệ (2.344,32 USD) mỗi tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 – 384 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2-loại 1)./.