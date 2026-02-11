Ngày 11/2: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu giữ mặt bằng cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (11/2) tiếp tục tăng thêm 500 - 600. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 95.200 - 96.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ nhịp ổn định.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp tục nhích lên

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng thêm 500 - 600 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giao dịch lên vùng 95.200 - 96.500 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức tăng 500 đồng/kg, giá thu mua đạt cao nhất thị trường là 96.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê cũng tăng 500 đồng/kg, lên mức 96.300 đồng/kg. Gia Lai là địa phương có mức điều chỉnh mạnh nhất, tăng 600 đồng/kg, giao dịch quanh 96.300 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất Tây Nguyên, đạt khoảng 95.200 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.

Việc giá nội địa duy trì đà tăng phản ánh tâm lý giữ hàng của nông dân trong bối cảnh giá thế giới hồi phục, dù giao dịch thực tế chưa thực sự sôi động.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng mạnh 2,1%, tương đương tăng 79 USD/tấn, lên mức 3.834 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng tăng 2,78% (102 USD/tấn), đạt 3.770 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 1,11%, tương đương 3,3 US cent/pound, lên mức 299,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 1,57% (4,55 US cent/pound), đạt 293,85 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang

Trong giá tiêu sáng nay, giá tiêu tiếp tục duy trì ổn định so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 148.000 - 150.500 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) đang là hai địa phương ghi nhận mức giá cao nhất, cùng ở ngưỡng 150.500 đồng/kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) được thu mua quanh mức 148.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục giao dịch ở mốc thấp hơn, khoảng 148.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia trong phiên giao dịch gần nhất đã tăng mạnh 2,26%, tương đương tăng 131 USD/tấn, lên mức 6.851 USD/tấn.

Tại các quốc gia sản xuất lớn khác, giá tiêu nhìn chung vẫn ổn định. Hiện tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được chào bán quanh mức 6.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia duy trì ở ngưỡng cao 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục giữ nguyên trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn đối với các chủng loại 500 g/l và 550 g/l, phản ánh nguồn cung ổn định và giao dịch chưa có nhiều biến động.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia được chào bán ở mức 9.273 USD/tấn, tăng nhẹ 0,65% so với ngày trước đó. Trong khi đó, giá tiêu trắng của Malaysia và Việt Nam vẫn lần lượt giữ ở mức 12.100 USD/tấn và 9.150 USD/tấn./.