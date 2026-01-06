Ngày 6/1: Giá thép và quặng sắt kỳ hạn lấy lại đà tăng

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay (6/1) lấy lại đà tăng. Thị trường kỳ vọng hơn vào nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc gần dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục đi ngang tại cả ba miền trên cả nước.

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay lấy lại đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch 5/1, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 1,6% (50 Nhân dân tệ) lên mức 3.155 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,1% (0,5 Nhân dân tệ) lên mức 808 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,8 USD lên mức 106 USD/tấn.

Mặc dù đối mặt với lo ngại về tình trạng dư cung, giá quặng sắt vẫn được hỗ trợ bởi tỷ lệ vận hành cao tại các nhà máy lò cao ở Trung Quốc. Xuất khẩu thép của quốc gia này dự báo sẽ đạt mức kỷ lục trong năm 2025, giúp bù đắp phần nào sự suy giảm nhu cầu từ lĩnh vực bất động sản nội địa.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia phân tích cho rằng, giá quặng sắt có thể nhận thêm lực đỡ khi các nhà máy thép đẩy mạnh hoạt động bổ sung hàng tồn kho trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, áp lực từ lượng tồn kho tại các cảng vẫn ở mức cao có thể là rào cản cho sự phục hồi mạnh mẽ của giá thép trong thời gian tới.

Thị trường trong nước

Theo số liệu từ SteelOnline.vn, các doanh nghiệp thép nội địa tiếp tục giữ nguyên giá niêm yết nhằm ổn định thị trường trong bối cảnh nhu cầu xây dựng đầu năm chưa có dấu hiệu bứt phá.

Khu vực miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg; thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.380 đồng/kg; thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.300 đồng/kg; thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.430 đồng/kg; thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg; thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg; thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg; thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg./.