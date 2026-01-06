Giá cao su thế giới hôm nay (6/1) thể hiện khá rõ trạng thái “chờ đợi” dòng tiền toàn cầu, khi nhiều sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài. Trong nước, giá cao su nguyên liệu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại các doanh nghiệp lớn.

Giá cao su nguyên liệu trong nước hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.

Giá cao su thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá cao su đầu năm 2026 thể hiện khá rõ trạng thái “chờ đợi” dòng tiền toàn cầu, khi nhiều sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc đi ngang mức 15.580 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tại Thái Lan nhích nhẹ 0,2% (0,1 Baht) lên mức 61 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 đi ngang mức 336,8 Yên/kg.

Theo chuyên gia ngành Denis Low chia sẻ với Bernama, thị trường cao su được dự báo sẽ tiếp tục trầm lắng, dao động trong biên độ hẹp nhưng có xu hướng tăng nhẹ, khi các yếu tố cung và cầu hiện tại phần lớn triệt tiêu lẫn nhau. Ông Low cho biết, triển vọng thị trường đang chịu tác động đồng thời từ nhu cầu tiêu thụ chưa có đột biến rõ rệt và những rủi ro ngày càng lớn từ phía nguồn cung, đặc biệt là yếu tố thời tiết.

Ngoài yếu tố thời tiết, ông Low lưu ý rằng các biến động địa chính trị, đặc biệt tại Đông Á và châu Âu, cũng như sự bất ổn của tỷ giá hối đoái, đang tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và triển vọng giá cao su trong ngắn hạn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg./.