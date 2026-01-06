(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thằng vừa ký ban hành Chỉ thị về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Ngọ và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2026.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), thực hiện phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng; nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lâm nghiệp, trong những năm qua, các cấp, các ngành và nhân dân cả nước đã tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước.

Năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, biến động kinh tế và thương mại toàn cầu, ngành lâm nghiệp vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, cả nước đã trồng được khoảng 285 ngàn ha rừng trồng tập trung, đạt 109,5% kế hoạch và trồng được 108 triệu cây xanh phân tán; cung cấp gỗ nguyên liệu cho chế biến với sản lượng 32,8 triệu m3; giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt trên 18 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2024, trong đó, giá trị xuất siêu đạt 14,8 tỷ USD; thu dịch vụ môi trường rừng đạt 3.940 tỷ đồng, tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định ở mức 42,03%; tạo tiền đề quan trọng để bước vào năm 2026.

Tuy vậy, ngành lâm nghiệp vẫn còn tồn tại những hạn chế như: quỹ đất trồng rừng mới ngày càng giảm; chất lượng rừng trồng chưa đồng đều; quản lý cây xanh phân tán còn bất cập; vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số địa phương; nguồn vốn đầu tư cho lâm nghiệp còn hạn chế; đời sống, thu nhập của người dân làm nghề rừng vẫn còn thấp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ra Chỉ thị về Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026.

Ảnh minh họa

Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tổ chức thiết thực, hiệu quả phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Ngọ, gắn với tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2026, Bộ NN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Trước tiên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, giá trị của rừng và cây xanh đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; khuyến khích sự tham gia của đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và cộng đồng; nâng cao trách nhiệm của người dân trong chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn và bền vững; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam, Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và các chương trình, đề án trọng điểm của ngành; xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng, trồng cây phân tán năm 2026 gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, nguồn vốn đầu tư công và các chương trình, dự án hợp pháp khác.

Đồng thời, tổ chức phát động “Tết trồng cây” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức; lựa chọn thời điểm, địa điểm, loài cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái, mùa vụ và đặc điểm văn hóa từng vùng, từng địa phương; ưu tiên trồng cây phân tán tại các khu dân cư, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, đô thị, đường giao thông, bờ sông, kênh mương,…nhằm tạo cảnh quan, góp phần giảm ô nhiễm và xây dựng không gian sống xanh;

Tăng cường kiểm soát, quản lý nguồn gốc, chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến; rà soát, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng sát với thực tế...

Triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; thúc đẩy quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng; phát triển dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon rừng, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính; phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng thông qua phát triển lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng, du lịch sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học./.