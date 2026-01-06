Hà Nội sẽ công bố thông tin dự án được xác định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (Đợt 1).

(TBTCO) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định về việc công bố thông tin dự án được xác định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 1).

Theo quyết định mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở 2023, đáp ứng chỉ tiêu 120.000 căn giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố đã được Trung ương, Chính phủ và Thành ủy giao; cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và Chương trình phát triển nhà ở của TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển nhà ở của TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND thành phố phê duyệt.

Cơ quan, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội (số 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội) tiếp nhận, gửi về Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố.

Về tiến độ thực hiện dự án: Đối với vị trí khu đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện dự án dự kiến khoảng 3 năm. Đối với vị trí khu đất chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện dự án dự kiến khoảng 4 năm.

UBND thành phố giao Trung tâm Truyền thông Dữ liệu và Công nghệ số TP. Hà Nội (thuộc Văn phòng UBND thành phố) thực hiện công bố công khai Quyết định này và thông tin dự án theo phụ lục đính kèm trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố, làm cơ sở để nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề xuất dự án theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư.

Sở Xây dựng thực hiện công bố công khai Quyết định này và thông tin dự án theo phụ lục đính kèm trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, làm cơ sở để nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề xuất dự án; giao Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội) chủ trì tổ chức lựa chọn, thuê đơn vị tư vấn để thực hiện lập thông tin các dự án; phối hợp các Sở, ngành Thành phố và UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, đề xuất các quỹ đất mới để xây dựng nhà ở xã hội.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn nhà đầu tư và kiểm tra, giải quyết các thủ tục của dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định hiện hành của Nhà nước và UBND thành phố; Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, lập thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn đối với các vị trí, địa điểm quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội; Các vị trí khu đất đã được cấp thẩm quyền xác định để phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Quyết định giao UBND các xã, phường (nơi có dự án đầu tư) khẩn trương, nghiêm túc rà soát, cung cấp thông tin về hiện trạng sử dụng đất đối với các vị trí khu đất, gửi Sở Xây dựng, Trung tâm Truyền thông Dữ liệu và Công nghệ số TP. Hà Nội để công bố công khai thông tin dự án./.