Ngày 6/1: Giá dầu thế giới tăng mạnh gần 2%

Giá xăng dầu thế giới hôm nay (6/1) tăng gần 2% khi thị trường đánh giá tác động từ biến động chính trị tại Venezuela, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn dư thừa. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 61,67 USD/thùng, tăng 1,51%; giá dầu WTI ở mốc 58,26 USD/thùng, tăng 1,64%.

Giá dầu WTI hôm nay ở mốc 58,26 USD/thùng, tăng 1,64%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 6/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 61,67 USD/thùng, tăng 1,51% (tương đương tăng 0,92 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,26 USD/thùng, tăng 1,64% (tương đương tăng 0,94 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch đầu tuần, phản ánh tâm lý dè dặt của thị trường trước những diễn biến chính trị mới tại Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, người đứng đầu quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất toàn cầu.

Trong phiên châu Âu, giá dầu dao động trong biên độ hẹp khi giới đầu tư đánh giá tác động thực tế từ thông tin Washington kiểm soát tình hình tại Venezuela và khả năng can dự sâu hơn vào quốc gia thành viên OPEC này. Hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela hiện vẫn chịu lệnh cấm vận của Mỹ, trong bối cảnh nguồn cung dầu toàn cầu đang ở trạng thái dư thừa.

Các nhà phân tích cho rằng, với mặt bằng cung hiện nay, bất kỳ gián đoạn bổ sung nào từ Venezuela cũng khó tạo cú hích đáng kể cho giá dầu trong ngắn hạn. Năm ngoái, sản lượng bình quân của Venezuela đạt khoảng 1 triệu thùng/ngày, tương đương xấp xỉ 1% sản lượng toàn cầu.

Quyền Tổng thống Venezuela ngày 4/1 tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ. Theo các nhà phân tích của SEB, động thái này giúp “giảm nguy cơ kéo dài lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Venezuela, qua đó mở ra khả năng dòng chảy dầu có thể được khôi phục trong thời gian tới”.

OPEC và các nước đồng minh (OPEC+) đã thống nhất duy trì mức sản lượng hiện tại tại cuộc họp ngày Chủ nhật, qua đó góp phần ổn định kỳ vọng của thị trường dầu mỏ toàn cầu./.