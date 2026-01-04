Ngày 4/1: Giá dầu thế giới phiên cuối tuần tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (4/1) giảm nhẹ trong phiên cuối tuần, bất chấp căng thẳng địa chính trị gia tăng tại nhiều điểm nóng, khi lo ngại dư cung tiếp tục tăng cao. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,75 USD/thùng, giảm 0,16%; giá dầu WTI ở mốc 57,32 USD/thùng, giảm 0,17%.

Giá dầu Brent hôm nay đứng ở mốc 60,75 USD/thùng, giảm 0,16%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 4/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 60,75 USD/thùng, giảm 0,16% (tương đương giảm 0,10 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,32 USD/thùng, giảm 0,17% (tương đương giảm 0,10 USD/thùng).

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên cuối tuần, dù căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang tại nhiều điểm nóng. Các xung đột kéo dài, biện pháp gây sức ép kinh tế đan xen tín hiệu đối thoại, cùng những bất ổn mới tại Trung Đông và khu vực lân cận làm dấy lên lo ngại rủi ro gián đoạn nguồn cung, song đến nay vẫn chưa đủ mạnh để tạo biến động đáng kể trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, sự chú ý của giới đầu tư dồn vào cuộc họp sắp tới của OPEC và các đồng minh (OPEC+), dự kiến diễn ra vào Chủ nhật. Theo bà June Goh, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Sparta Commodities, thị trường nhìn chung kỳ vọng OPEC+ sẽ tiếp tục duy trì quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026. Bà cho rằng năm 2026 sẽ mang tính then chốt trong việc đánh giá hiệu quả các quyết sách cân bằng cung - cầu của OPEC+, đồng thời lưu ý Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tích trữ dầu thô trong nửa đầu năm, qua đó góp phần hình thành một “giá sàn” cho thị trường.

Dù vậy, bức tranh tổng thể vẫn cho thấy xu hướng suy yếu kéo dài. Giá dầu Brent và WTI đều giảm gần 20% trong năm 2025, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp giá dầu Brent đi xuống, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử.

Theo bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova, diễn biến trầm lắng hiện nay phản ánh rõ thế giằng co giữa các rủi ro địa chính trị mang tính ngắn hạn và những yếu tố cơ bản dài hạn, trong đó triển vọng dư cung vẫn là yếu tố chi phối tâm lý thị trường./.