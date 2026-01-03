Thị trường nông sản: Giá gạo Ấn Độ chạm đỉnh ba tháng ở mức 355 - 360 USD/tấn

(TBTCO) - Thị trường nông sản thế giới tuần này ghi nhận diễn biến trái chiều. Tại châu Á, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong khoảng ba tháng do chi phí nội địa gia tăng. Ngược lại, thị trường ngũ cốc Mỹ kéo dài đà sụt giảm từ tháng 12/2025 dưới áp lực từ triển vọng nguồn cung dồi dào ở Nam Mỹ.

Công nhân vận chuyển gạo tại nhà kho ở Jalandhar, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Thị trường gạo châu Á

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tuần này đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 2/10/2025, với loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 355-360 USD/tấn, tăng so với mức 350 - 357 USD/tấn của tuần trước.

Trong khi đó, các nhà giao dịch tại Thái Lan và Việt Nam lại lo ngại về tình hình nhu cầu toàn cầu tiếp tục ảm đạm. Theo đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tuần này đi ngang ở mức 410 USD/tấn.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết người mua đã ngừng các giao dịch mới kể từ tuần nghỉ lễ Giáng sinh. Nhà giao dịch này nhận xét rằng năm 2025 là một năm rất khó khăn cho cả nhà xuất khẩu lẫn thương nhân do giá cả liên tục sụt giảm. Tương tự, giá gạo 5% tấm của Việt Nam cũng không thay đổi, được chào bán ở mức 360 - 365 USD/tấn.

Bangladesh đã lựa chọn nhà thầu cung cấp 50.000 tấn gạo với mức giá 359,77 USD/tấn là công ty thương mại Bagadiya Brothers của Ấn Độ. Giá gạo ở Bangladesh đã tăng 15 - 20% trong năm 2025 và hiện vẫn ở mức cao bất chấp việc nước này tăng cường nhập khẩu gạo và giảm thuế.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Thị trường ngũ cốc tại Mỹ tiếp tục đà giảm trong phiên giao dịch cuối tuần chủ yếu do áp lực từ thời tiết thuận lợi cho cây trồng tại Nam Mỹ.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/1, giá đậu tương giảm 1,75 xu Mỹ xuống 10,4575 USD/bushel, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 23/10/2025. Giá lúa mì giảm 0,5 xu Mỹ còn 5,065 USD/bushel, trong khi giá ngô giảm 2,75 xu Mỹ xuống 4,375 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg). Áp lực chính lên thị trường đến từ triển vọng nguồn cung dồi dào ở Nam Mỹ, nơi thời tiết được dự báo tiếp tục thuận lợi cho các vụ ngô và đậu tương.

Theo ông Jim McCormick, đồng sáng lập nền tảng tư vấn đầu tư AgMarket.net, đậu tương Brazil hiện có giá cạnh tranh hơn so với đậu tương Mỹ, khiến các khách hàng Trung Quốc chuyển hướng mua hàng từ quốc gia Nam Mỹ này.

Trong khi đó, gói cứu trợ nông nghiệp trị giá 12 tỷ USD của Chính phủ Mỹ được cho là không đủ để xoay chuyển nền kinh tế nông nghiệp đang gặp khó khăn và cung cấp ít sự hỗ trợ cho thị trường.

Dù vậy, mặt hàng ngô nhận được một số hỗ trợ từ tốc độ xuất khẩu nhanh của Mỹ. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy doanh số bán ngô trong tuần kết thúc ngày 18/12 đạt 2,2 triệu tấn, vượt qua kỳ vọng của thị trường.

Thị trường cà phê thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/1, giá cà phê thế giới biến động trái chiều. Trên sàn London, giá càphê Robusta quay đầu giảm do áp lực chốt lời. Cụ thể, giá càphê Robusta giao tháng 1/2026 giảm 59 USD, xuống còn 4.050 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica duy trì đà tăng nhẹ do lo ngại nguồn cung chưa cải thiện. Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2026 tăng 1,0 xu, lên mức 349,45 xu/lb (1 lb=0,4535 kg).

Tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên ngày 3/1 tiếp tục nhích nhẹ, tăng từ 200 - 400 đồng/kg so với phiên trước. Hiện mặt bằng giá càphê đang dao động trong khoảng 97.700 - 98.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá càphê tại Đắk Lắk là 98.500 đồng/kg, giá càphê tại Gia Lai là 98.400 đồng/kg và giá càphê tại Lâm Đồng là 97.700 đồng/kg./.