Việt Nam là điểm sáng duy nhất tại châu Á về công tác giảm nghèo

(TBTCO) - Chương trình mục tiêu mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng về công tác giảm nghèo và là quốc gia duy nhất ở Châu Á thực hiện chương trình giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững.

Ngày 20/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức sự kiện "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Nhiều hộ dân chủ động viết đơn xin thoát nghèo

Tại sự kiện, ông Phạm Hồng Đào - Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo khẳng định, Chương trình mục tiêu mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng về công tác giảm nghèo và là quốc gia duy nhất ở Châu Á thực hiện chương trình giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững.

Minh chứng rõ nét nhất cho thành công này không chỉ nằm ở con số 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát nghèo, mà còn ở sự thay đổi căn bản trong tư duy. Thời gian qua nhiều địa phương có hàng trăm hộ nghèo chủ động viết đơn xin thoát nghèo và chủ động nhường quyền hỗ trợ cho hộ khác.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân giảm 1,03%, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo bình quân giảm 6,70%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân giảm 4,45%. Đồng thời, chương trình đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu với 10.587 mô hình, dự án giảm nghèo, thu hút 205.585 hộ dân thuộc đối tượng tham gia...

Sự kiện còn tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí; tư vấn pháp luật, tư vấn nghề nghiệp cho các hộ nghèo, cận nghèo và nhóm yếu thế.

Tuy nhiên, ông Phạm Hồng Đào cũng nêu rõ, chương trình vẫn còn những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân như: huy động nguồn lực xã hội hoá cho công tác giảm nghèo còn hạn chế; một số dự án triển khai còn chậm, manh mún, dàn trải. Công tác truyền thông vẫn còn một số nơi thực hiện chưa thực sự hiệu quả, chưa sát đối tượng, chưa phù hợp với điều kiện, đặc thù vùng miền...

Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia an sinh xã hội

Theo ông Phạm Hồng Đào, giai đoạn 2026-2035 sẽ chứng kiến cuộc "cách mạng" về tổ chức khi 3 chương trình mục tiêu quốc gia (nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững) sẽ được tích hợp thành một Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất.

Mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là duy trì mức giảm nghèo đa chiều từ 1 - 1,5%/năm, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm dưới 10%.

Để hiện thực hóa điều này, dự kiến nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho giai đoạn 2026-2030 là 100.000 tỷ đồng, cùng với sự đối ứng khoảng 300.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Nguồn lực này sẽ tập trung vào 3 nhóm giải pháp trọng tâm: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thích ứng biến đổi khí hậu; hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm bền vững; nâng cao năng lực quản lý thông qua chuyển đổi số.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, chương trình “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là một khẩu hiệu mang tính hiệu triệu, mà đã và đang trở thành hành động tự giác, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định rõ: giảm nghèo bền vững phải gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sống; gắn với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Chỉ khi người dân có sinh kế ổn định, môi trường sống an toàn, bền vững, thì mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” mới thực sự trở thành hiện thực.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các đối tác liên quan để triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực; để mỗi sự đóng góp của xã hội đều được trân trọng và sử dụng đúng mục đích.

Tại sự kiện, bà Vũ Thị Ngọc Loan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị, cần tăng cường chia sẻ cơ sở dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để giám sát, huy động nguồn lực đúng đối tượng; đồng thời đề xuất cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia các quỹ và hoạt động an sinh xã hội, như ưu đãi thuế hoặc hình thức ghi nhận phù hợp.

Từ thực tiễn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong 5 năm, ông Hoàng Văn Chiều, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, để giảm nghèo thành công, cần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vươn lên thoát nghèo của mỗi hộ gia đình, kết hợp hài hòa giữa hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực của người dân để tạo ra nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất, kinh doanh. Đồng thời cần có cơ chế linh hoạt để huy động thêm nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và chính bản thân người dân tham gia vào quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo.../.