Ngày 5/1: Giá bạc ổn định sau nhịp điều chỉnh giảm mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/1) ổn định sau biến động mạnh giảm sâu trước đó khi giới đầu tư thận trọng quan sát xu hướng hình thành mặt bằng giá mới. Cụ thể, giá bạc trong nước ổn định cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.356.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.386.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,82 USD/ounce.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay ổn định. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc giữ nguyên, niêm yết ở mức 2.738.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.823.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước ổn định cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.356.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.386.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 2.358.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.391.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giữ nguyên chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.915.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.920.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 5/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.356.000 2.386.000 2.358.000 2.391.000 1 kg 62.822.000 63.620.000 62.874.000 63.771.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.364.000 2.394.000 2.365.000 2.396.000 1 kg 63.028.000 63.832.000 63.070.000 63.883.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,82 USD/ounce.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire, giá bạc hiện đang dao động quanh ngưỡng 70 USD/ounce, cho thấy nỗ lực hình thành một mặt bằng giá mới sau giai đoạn biến động mạnh.

"Tuần giao dịch vừa qua chứng kiến mức độ biến động lớn của giá bạc, đáng chú ý là diễn ra trong bối cảnh thị trường đóng cửa một ngày trong tuần. Điều này phản ánh rõ tâm lý nhạy cảm và sự giằng co mạnh mẽ của giới đầu tư trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường", ông Christopher Lewis nói.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 5/1/2026: