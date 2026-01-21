Ngày 21/1: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (21/1) tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khi đà tăng được duy trì. Cụ thể, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.014.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.044.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 93,06 USD/ounce; tăng 0,12 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (21/1) tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khi đà tăng được duy trì. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tăng cao, niêm yết ở mức 3.577.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.688.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.014.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.044.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 3.016.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.050.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.468.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.474.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 21/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 3.014.000 3.044.000 3.016.000 3.050.000 1 kg 80.372.000 81.170.000 80.424.000 81.321.000 Bạc 99.99 1 lượng 3.022.000 3.052.000 3.023.000 3.054.000 1 kg 80.578.000 81.382.000 80.620.000 81.433.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 93,06 USD/ounce; tăng 0,12 USD so với sáng 20/1.

Giá bạc tiếp tục tăng mạnh sau cú bứt phá đáng chú ý trong phiên giao dịch đầu tuần. Diễn biến này cho thấy, thị trường bạc vẫn phản ứng rất nhanh và tích cực ngay khi xuất hiện những tín hiệu đầu tiên về xu hướng tăng.

Chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire cho rằng, các nhịp điều chỉnh ngắn hạn của giá bạc được dự báo sẽ nhận được lực đỡ đáng kể quanh mốc 90 USD/ounce. Đây là ngưỡng giá tròn mang ý nghĩa tâm lý lớn và thường được nhiều nhà đầu tư theo dõi sát sao.

"Trong trường hợp giá giảm sâu hơn, các vùng hỗ trợ tiếp theo được xác định quanh mức 87 USD/ounce và thấp hơn là 80 USD/ounce", ông nói.

Trong bối cảnh hiện tại, vị chuyên gia cho hay, khả năng giá bạc hướng tới mốc 100 USD/ounce là khá rõ ràng. Tuy vậy, Christopher Lewis khuyến nghị giới đầu tư không nên vội vàng mở những vị thế quá lớn.

