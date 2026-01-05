Fed sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức trong năm 2026

(TBTCO) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bước vào năm 2026 với hàng loạt thách thức về chính trị và chính sách, nổi bật là sự thay đổi chủ tịch và một nền kinh tế vừa được thúc đẩy bởi những yếu tố thuận lợi và cả những yếu tố bất lợi, điều này sẽ khiến các quyết định của các nhà hoạch định chính sách của Fed trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tổ chức họp báo sau cuộc họp kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, ngày 10/12/2025. Ảnh TL

Khó khăn tiếp diễn

Sau ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp, ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến ​​sẽ theo đuổi lộ trình thận trọng hơn trong năm tới, trong đó việc cắt giảm lãi suất thêm nữa có thể khó xảy ra do kỳ vọng về tăng trưởng mạnh mẽ và áp lực lạm phát tiếp diễn.

Có một điều dường như chắc chắn: Sau một năm đầy biến động xung quanh Fed, năm 2026 có vẻ sẽ tiếp tục chứng kiến ​​những điều tương tự.

“Vẫn còn rất nhiều sự không chắc chắn khiến Fed luôn nằm trong tầm ngắm, và có lẽ cũng sẽ phải chịu áp lực lớn”, Kathy Bostjancic, kinh tế trưởng tại Nationwide, cho biết.

Năm ngoái, Fed đã phải đối mặt với sự chú ý theo những cách chưa từng có trước đây.

Khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục đe doạ sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vì không nhanh chóng thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất. Khoảng giữa năm, Fed lại bị chỉ trích, lần này là do vượt quá chi phí dự kiến trong một dự án cải tạo trụ sở chính tại Washington.

Năm ngoái, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã trở thành tâm điểm chú ý theo những cách chưa từng có trước đây. Tuy nhiên, xét về chính sách, hầu hết các chuyên gia Phố Wall đều kỳ vọng Fed sẽ tạm gác lại những ồn ào và tiếp tục con đường hạ lãi suất chuẩn thêm một chút nữa trong năm 2026.

Thời gian đó, Tổng thống Trump đã cố gắng cách chức Thống đốc Fed Lisa Cook với những cáo buộc chưa được kiểm chứng rằng bà đã phạm tội gian lận thế chấp. Tất cả diễn ra trong bối cảnh ai sẽ kế nhiệm ông Powell làm chủ tịch khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5/2026, với khoảng 11 ứng cử viên được xem xét trong quá trình phỏng vấn do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn đầu.

Bước vào năm 2026, Fed tiếp tục có hàng loạt vấn đề cần quan tâm, bắt đầu với phiên điều trần của Tòa án Tối cao dự kiến ​​vào ngày 21/1 để quyết định xem liệu Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền cách chức bà Cook hay không. Một tuần sau, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ tiến hành bỏ phiếu về lãi suất.

Vào một thời điểm nào đó trong tháng, Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ công bố lựa chọn của mình cho vị trí chủ tịch Fed. Và ông Powell, người vẫn giữ kín quan điểm cá nhân cho đến nay, cũng sẽ phải tiết lộ liệu ông có kế hoạch tiếp tục phục vụ hết nhiệm kỳ của mình trong Hội đồng Thống đốc Fed kéo dài đến tháng 1/2028 hay không.

Đã có nhiều ý kiến ​​bất đồng trong các cuộc bỏ phiếu về lãi suất gần đây, và các chủ tịch khu vực mới sắp nhậm chức tại FOMC đều có quan điểm cứng rắn, nghĩa là họ có khả năng sẽ phản đối việc cắt giảm lãi suất thêm nữa. ″Đây vẫn là một tình thế khó khăn đối với Cục Dự trữ Liên bang”, ông Bostjancic nói.

Hầu hết các chuyên gia Phố Wall đều kỳ vọng Fed sẽ tạm gác lại những ồn ào và tiếp tục con đường hạ lãi suất chuẩn thêm một chút nữa trong năm 2026. Ảnh TL

Tập trung vào chính sách

Tuy nhiên, xét về chính sách, hầu hết các chuyên gia Phố Wall đều kỳ vọng Fed sẽ tạm thời gạt bỏ những ồn ào và tiếp tục giảm lãi suất chuẩn thêm một chút nữa cho đến khi tiến gần hơn đến mức trung lập khoảng 3%. Mức trung lập được coi là mức lãi suất không thúc đẩy cũng không kìm hãm hoạt động kinh tế, và lãi suất quỹ liên bang hiện chỉ cao hơn nửa điểm phần trăm so với mức mà hầu hết các thành viên FOMC dự đoán lãi suất sẽ đạt được trong dài hạn.

“Chủ tịch Powell đã giúp dàn xếp ba lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản liên tiếp. Không phải là ông ấy cản trở Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cắt giảm lãi suất”, ông Bostjancic nói. Việc cắt giảm lãi suất thêm nữa hay không còn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế.

Ông Bostjancic nhận định dữ liệu cho thấy sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, một vào giữa năm và một vào cuối năm. Biểu đồ dự báo “dot plot” của Fed chỉ ra chỉ một đợt cắt giảm, nhưng cũng có ý kiến ​​cho rằng sẽ có ba đợt cắt giảm khi nhận thấy sự suy yếu của thị trường lao động.

Ông Powell và các đồng nghiệp của ông vẫn giữ vững quan điểm họ sẽ không bị ép buộc phải cắt giảm chi tiêu và sẽ hành động dựa trên dữ liệu.

Torsten Slok, kinh tế trưởng tại Apollo Global Management, cho rằng nền kinh tế sẽ quá mạnh mẽ để Fed có thể cắt giảm lãi suất thêm nhiều nữa, dự báo chỉ có một lần giảm lãi suất nữa trong thời gian tới. “Vấn đề là gió đang thực sự đổi chiều đối với nền kinh tế Mỹ”, Slok nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC.

Trong khi năm 2025 phải đối mặt với những trở ngại như thuế quan, lạm phát và bầu không khí bất ổn nói chung, thì các biện pháp kích thích tài chính và thị trường lao động ổn định đã thúc đẩy tăng trưởng, ông cho biết.

“Theo quan điểm của tôi, dường như các yếu tố thuận lợi đang bắt đầu tích tụ và khiến Fed khó có thể cắt giảm lãi suất trong năm nay”, ông Slok nói thêm.

Vai trò của trí tuệ nhân tạo

Một yếu tố khó đoán là vai trò của trí tuệ nhân tạo đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Theo Joseph Brusuelas, kinh tế trưởng tại RSM, việc đánh giá tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với nền kinh tế, vừa được xem là yếu tố thúc đẩy năng suất vừa là trở ngại tiềm tàng đối với việc tuyển dụng, sẽ là điều tối quan trọng đối với Fed.

“Năm nay, Fed đang đối mặt với một thách thức thực sự trong việc truyền đạt chiến lược của mình. Chúng ta đang chứng kiến ​​dòng vốn đầu tư khổng lồ đổ vào các công nghệ rất tinh vi, và Cục Dự trữ Liên bang sẽ cần phải truyền đạt quan điểm cơ bản của họ về ý nghĩa của điều này”, ông Brusuelas cho biết.

Sau giai đoạn chững lại vào đầu năm 2026, nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong hai quý giữa năm và dự kiến sẽ tăng tốc với tốc độ 3% trong quý IV, theo dữ liệu sơ bộ từ Cục Dự trữ Liên bang Atlanta.

Bên cạnh việc góp phần thúc đẩy nền kinh tế nói chung, cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo là điểm nhấn quan trọng trong một năm thành công rực rỡ khác trên Phố Wall, chứng kiến ​​các chỉ số chính ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số.

Ông Brusuelas cho biết, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ trong môi trường như vậy sẽ rất khó khăn.

“Họ sẽ cần phải đưa ra định hướng chiến lược cho ngân hàng trung ương vào thời điểm nền kinh tế đang chuyển dịch rõ ràng sang việc tích hợp công nghệ tiên tiến này vào sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ”, ông nói. “Đây thực sự là một bước ngoặt lớn về chính sách”.