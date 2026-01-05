Ngày 5/1: Giá heo hơi tại miền Bắc mở đầu tuần ở đỉnh 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay (5/1) tiếp tục đi ngang khi giá thu mua tại cả ba miền không ghi nhận biến động mới. Diễn biến này được xem là tín hiệu tích cực, tạo tâm lý yên tâm cho người chăn nuôi.

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay tiếp tục đi ngang. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đứng vững ở vùng đỉnh, phản ánh sự cân đối tương đối giữa cung và cầu. Nhiều địa phương như Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên vẫn duy trì mức thu mua cao nhất khu vực, đạt 69.000 đồng/kg.

Ở nhóm tỉnh còn lại gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La, heo hơi đang được giao dịch quanh ngưỡng 68.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu có mức giá thấp hơn, hiện thu mua ở 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường miền Bắc đang hình thành vùng giá ổn định trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay cũng ghi nhận một ngày giao dịch khá trầm lắng. Thanh Hoá và Nghệ An tiếp tục là hai địa phương dẫn đầu khu vực với mức giá 68.000 đồng/kg. Tại Tây Nguyên, Gia Lai và Đắk Lắk giữ mức 67.000 đồng/kg, không thay đổi so với những ngày trước.

Trong khi đó, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà đồng loạt neo ở mức 66.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực, hiện thu mua quanh mức 64.000 đồng/kg.

Tổng thể, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên đang dao động từ 64.000 đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay không có nhiều xáo trộn khi giá thu mua duy trì ổn định trên diện rộng. Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh vẫn là những địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 65.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long cùng giao dịch quanh mốc 63.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ tiếp tục giữ mức thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá miền Nam hiện dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chăn nuôi duy trì ổn định./.