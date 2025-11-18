Tỷ giá USD hôm nay (18/11): Thế giới và thị trường tự do đồng loạt tăng

Sáng ngày 18/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.132 VND/USD, tăng 12 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,24%, hiện ở mức 99,54.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.914 VND/USD - 26.326 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.126 - 26.376 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.128 đồng 26.376 đồng Vietinbank 26.155 đồng 26.376 đồng BIDV 26.156 đồng 26.376 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.703 - 30.619 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.804 đồng 31.375 đồng Vietinbank 30.043 đồng 31.403 đồng BIDV 30.165 đồng 31.334 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.52 đồng 174.97 đồng Vietinbank 165.31 đồng 174.81 đồng BIDV 167.36 đồng 174.65 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 18/11/2025, tăng 236 đồng ở chiều mua và tăng 206 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.601 - 27.721 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,24%, hiện ở mức 99,54.

Đồng USD tăng giá so với đồng EUR và yên trong phiên thứ Hai, khi giới giao dịch thận trọng trước một tuần được dự báo bận rộn, với sự trở lại của loạt dữ liệu kinh tế Mỹ vốn bị trì hoãn lâu nay.

Thị trường vẫn trong trạng thái đi ngang. Đồng EUR giảm 0,31% so với USD, trong khi đồng Yên Nhật giảm 0,44%.

Đồng Yên gần như không phản ứng trước dữ liệu công bố ngày thứ Hai, cho thấy kinh tế Nhật Bản giảm 1,8% theo năm trong 3 tháng, khi kim ngạch xuất khẩu suy yếu do tác động của thuế quan Mỹ, đánh dấu quý suy giảm đầu tiên sau 6 quý tăng trưởng.

Ở các thị trường khác, Bảng Anh giảm 0,19% so với USD. Tài sản Anh trải qua phiên giao dịch "dậy sóng" hôm thứ Sáu, khi xuất hiện nhiều đồn đoán xoay quanh dự thảo ngân sách ngày 26/11 của chính phủ.

Đồng Franc Thụy Sĩ, tài sản trú ẩn an toàn, lùi khỏi mức cao nhất một tháng, giao dịch ở mức 0,7962 USD, sau khi được hỗ trợ mạnh mẽ tuần trước, do lo ngại về đợt bán tháo ồ ạt trên thị trường chứng khoán toàn cầu./.