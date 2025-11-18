Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo mẫu biểu tổng kiểm kê tài sản công thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang tiến hành lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về chỉ tiêu, mẫu biểu tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý tại thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026.

Hoạt động này là bước chuẩn bị quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý tài sản công, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác điều hành, hoạch định chính sách và giám sát tài sản công trên phạm vi cả nước.

Ảnh minh họa

Theo bản dự thảo, phạm vi kiểm kê bao gồm toàn bộ tài sản công thuộc sự quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; và toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng được Nhà nước đầu tư, giao cơ quan quản lý chuyên ngành vận hành và khai thác. Đây là cuộc kiểm kê có quy mô lớn, bảo đảm cập nhật đầy đủ hiện trạng tài sản công trên phạm vi cả nước.

Dự thảo tập trung vào việc ban hành mẫu biên bản kiểm kê (19 mẫu); mẫu biểu báo cáo kết quả kiểm kê (21 mẫu) nhằm bảo đảm số liệu được thu thập đồng bộ, thống nhất, phục vụ việc tổng hợp và đối chiếu trên phạm vi toàn quốc. Các mẫu biểu được thiết kế để đơn vị ghi nhận rõ nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn gốc, tình trạng sử dụng và hồ sơ pháp lý của từng tài sản.

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ dự thảo, gửi ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện bộ mẫu biểu và hướng dẫn trước khi ban hành chính thức. Việc lấy ý kiến rộng rãi giúp bảo đảm tính khả thi, tính chính xác và tính thống nhất khi triển khai tổng kiểm kê tài sản công năm 2026.