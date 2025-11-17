Điều động, bổ nhiệm 2 phó cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước

(TBTCO) - Ngày 17/11/2025, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Thuỷ Trung và ông Đặng Văn Thanh giữ chức Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước.

Theo đó, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh đã trao quyết định số 3818/QĐ-BTC điều động, bổ nhiệm ông Lê Thuỷ Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kinh tế ngành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, kể từ ngày 14/11/2025.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Bùi Tuấn Minh trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Văn Thanh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước. Ảnh: Đức Minh

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh đã trao Quyết định số 3828/QĐ-BTC điều động, bổ nhiệm nhiệm ông Đặng Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể giữ chức Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, kể từ ngày 14/11/2025.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Bùi Tuấn Minh trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Thủy Trung giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Bùi Tuấn Minh chúc mừng 2 tân Phó Cục trưởng, đồng thời bày tỏ tin tưởng và mong muốn hai đồng chí sẽ cùng tập thể Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Thủy Trung cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Bộ Tài chính đã điều động, bổ nhiệm cá nhân giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước.

Ban lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước. Ảnh: Đức Minh

Ông Trung cam kết bản thân sẽ phát huy truyền thống đoàn kết cùng tập thể Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước phấn đấu, rèn luyện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới, tân Phó Cục trưởng Cục DTNN Đặng Văn Thanh hứa sẽ luôn cố gắng tận tâm, tận lực trong công việc, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và công chức, người lao động ngành Dự trữ Nhà nước chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.