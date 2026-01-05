Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực VI:

(TBTCO) - Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 810,27 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận ký ban hành Quyết định số 4420/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 giao Cục Dự trữ Nhà nước thực hiện xuất cấp không thu tiền 810,27 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Cao Bằng hỗ trợ nhân dân thiếu đói dịp Tết Nguyên đán năm 2026 (Tết Bính Ngọ).

Xuất cấp hơn 800 tấn gạo DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Cao Bằng dịp Tết Nguyên đán năm 2026. Ảnh: Khánh Huyền

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, thẩm định theo quy định.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng đề xuất, cũng như tiếp nhận, phân bổ, cấp phát hàng dự trữ quốc gia được hỗ trợ theo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích...

Thực hiện Quyết định của lãnh đạo Bộ Tài chính, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh ký ban hành Quyết định số 818/QĐ-CĐT ngày 31/12/2025 giao Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI thực hiện xuất cấp (không thu tiền) 810,27 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho UBND tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ nhân dân thiếu đói dịp Tết Nguyên Đán năm 2026.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI thực hiện giao nhận gạo dự trữ quốc gia được thực hiện tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Cao Bằng. Thời hạn hoàn thành giao nhận đến hết ngày 30/1/2026.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng để xuất cấp, giao nhận gạo dự trữ quốc gia đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đíchp; đồng thời thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật./.