HoSE có quyền chủ tịch và tổng giám đốc mới

(TBTCO) - Ngày 29/12/2025, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố các quyết định nhân sự của HoSE.

Hội nghị có sự tham dự của bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; ông Lê Xuân Hải - Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; ông Nguyễn Anh Phong - Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; đại diện Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công An; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, các sở giao dịch chứng khoán và toàn thể người lao động HoSE.

Lãnh đạo UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới tại HoSE.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với ông Trịnh Sơn Hồng - Phó Trưởng ban Ban Giám sát thị trường chứng khoán, UBCKNN;

Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với bà Nguyễn Thị Việt Hà - Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

Quyết định số 74/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với bà Trần Anh Đào - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

Quyết định số 73/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Kiểm soát viên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với ông Đậu Khắc Trình - Trưởng Ban Kiểm soát, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại Hội nghị.

Ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phát biểu.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam Lương Hải Sinh và Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam Lê Xuân Hải đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Thay mặt lãnh đạo UBCKNN, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương chúc mừng các đồng chí lãnh đạo đơn vị nhận nhiệm vụ ở vị trí công tác mới. Chủ tịch UBCKNN bày tỏ tin tưởng, với kiến thức chuyên môn được đào tạo bài bản, năng lực và kinh nghiệm công tác, trên cương vị mới, các đồng chí sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của đơn với, phát huy thế mạnh, cùng đoàn kết, hỗ trợ nhau đưa HoSE tiếp tục phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả, hiện đại và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Trịnh Sơn Hồng - Quyền Chủ tịch HoSE phát biểu.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo được giao nhiệm vụ mới, ông Trịnh Sơn Hồng - Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo UBCKNN, lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu xây dựng tập thể vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.