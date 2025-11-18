Xổ số Kiến thiết Đồng Nai nộp ngân sách nhà nước 1.665 tỷ đồng trong 9 tháng

(TBTCO) - 9 tháng năm 2025 (tính từ đầu năm đến hết tháng 9), Xổ số Kiến thiết Đồng Nai có doanh thu là 4.269 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 602 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 1.665 tỷ đồng, đạt 78,17% so kế hoạch, bằng 128,57% so với cùng kỳ năm 2024.

Vé số cào của Xổ số Kiến thiết Đồng Nai đang bị lỗ 0,81 tỷ đồng nên công ty đang nghiên cứu để chuyển sang hình thức vé số cào công nghệ. Ảnh tư liệu

Báo cáo quý III/2025 của Công ty MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (Xổ số Kiến thiết Đồng Nai) cho thấy, 9 tháng năm 2025 ghi nhận doanh thu 4.269 tỷ đồng, đạt 75,22% kế hoạch năm, bằng 111,46% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 602 tỷ đồng, đạt 81,68% kế hoạch năm, bằng 115,99% so cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước 1.665 tỷ đồng, đạt 78,17% kế hoạch năm, bằng 128,57% so với cùng kỳ.

Về loại hình kinh doanh vé số truyền thống, kết thúc 9 tháng năm 2025, Xổ số Kiến thiết Đồng Nai ghi nhận doanh thu 4.205 tỷ đồng, đạt 75,17% so với kế hoạch năm, bằng 111,75% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống là 99,99%, bằng 102,87% kế hoạch năm và bằng 100% so với cùng kỳ. Chi phí trả thưởng ước thực hiện là 2.583 tỷ đồng, đạt 74,12% so với kế hoạch năm, bằng 110,67 % so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp vé số truyền thống 768 tỷ đồng, đạt 79,18% so với kế hoạch năm, bằng 114,97% so cùng kỳ.

Nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh theo hình thức xổ số truyền thống của Xổ số Kiến thiết Đồng Nai trong 9 tháng năm 2025 tăng trưởng khá tốt, đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2025.

Đối với công tác chuyển đổi số, Xổ số Kiến thiết Đồng Nai triển khai in vé kỹ thuật số từ 6k4 (mở thưởng ngày 25/6/2025) đến nay mang lại kết quả. Việc dùng điện thoại quét mã QR được in trên vé sẽ hiển thị ngày mở thưởng, ký hiệu tờ vé, số seri phát hành, số dự thưởng, kết quả mở thưởng của tờ vé,...góp phần hạn chế tình trạng giả vé số trúng thưởng để lĩnh thưởng.

Hoạt động kinh doanh vé số tự chọn sau 9 tháng năm 2025 ghi nhận doanh thu thuần 10,71 tỷ đồng, đạt 71,69% so với kế hoạch năm, bằng 95,71% so với cùng kỳ. Chi phí trả thưởng 8,05 tỷ đồng, đạt 70,99% so với kế hoạch năm, bằng 90,45% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp 0,43 tỷ đồng, đạt 138,71% so với kế hoạch năm.

Về hoạt động kinh doanh vé số cào, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, kể từ ngày 1/2/2025, số lượng phát hành là 1.000.000 vé, thời gian lưu hành 60 ngày, giá trị giải đặt biệt 300.000.000 đồng (gồm 3 giải đặc biệt).

Doanh thu thuần vé số cào 9 tháng năm 2025 ước thực hiện là 26,35 tỷ đồng, đạt 57,68% so với kế hoạch năm, bằng 77,41% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiêu thụ vé số cào 9 tháng năm 2025 ước thực hiện là 59,52%, bằng 74,17% so với tỷ lệ tiêu thụ kế hoạch năm và bằng 71,87% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp vé số cào 9 tháng năm 2025 lỗ 0,81 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công ty Xổ số Kiến thiết Đồng Nai nhận định, loại hình xố số cào chưa mang lại hiệu quả vì thị trường khu vực miền Nam ra cơ cấu giải đặc biệt 1 tỷ nên vé cào Đồng Nai bị ảnh hưởng dẫn đến tiêu thụ chậm. Công ty đang tiếp tục nghiên cứu, chuyển đổi loại hình vé cào truyền thống qua vé cào công nghệ.