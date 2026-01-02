Đã có quy định chính thức về khai thác hệ thống dữ liệu nhà ở và bất động sản tập trung

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 357/2025/NĐ-CP quy định về việc xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc, nhằm tăng cường minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn ảnh: Shutterstock

Nghị định được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc hình thành một hệ thống dữ liệu thống nhất, đồng bộ, phục vụ công tác quản lý, điều hành và khai thác thông tin trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản.

Theo quy định, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản được tổ chức theo mô hình tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống trên phạm vi cả nước; trong khi đó, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu tại địa phương theo phân cấp, bảo đảm tính đầy đủ, kịp thời và chính xác.

Hệ thống được yêu cầu phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời nâng cao mức độ công khai, minh bạch của thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được phân quyền truy cập, khai thác dữ liệu theo đúng thẩm quyền, đúng mục đích, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Nghị định nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống theo hướng mở, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về cơ sở dữ liệu, giao diện lập trình ứng dụng (API), mô hình phân quyền, an toàn và an ninh thông tin. Hệ thống phải bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan; những dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ sẽ không thu thập lại nhằm tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực.

Dữ liệu đưa vào hệ thống phải được làm sạch, có nguồn gốc hợp pháp, phản ánh đúng tình trạng pháp lý, đầy đủ các trường thông tin theo quy định và được cập nhật thường xuyên. Đồng thời, toàn bộ dữ liệu phải bảo đảm khả năng truy vết, theo dõi lịch sử chỉnh sửa, qua đó nâng cao tính chính xác, minh bạch trong quá trình khai thác và sử dụng.

Theo nghị định, toàn bộ thông tin, dữ liệu hình thành từ hệ thống là tài sản nhà nước, do Bộ Xây dựng thống nhất quản lý. Việc khai thác dữ liệu phải gắn với yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật thông tin cá nhân, nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận dịch vụ công. Các thông tin được công bố công khai trên cổng thông tin của hệ thống là dữ liệu tổng hợp theo quy định của pháp luật.

Về nội dung, cơ sở dữ liệu về nhà ở bao gồm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; các chỉ tiêu phát triển nhà ở theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt; tình hình cải tạo, xây dựng chung cư; diện tích nhà ở bình quân đầu người; tổng diện tích sàn và số lượng nhà ở. Dữ liệu cũng phản ánh đầy đủ các loại hình nhà ở như nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, lực lượng vũ trang và nhà ở thuộc tài sản công.

Đối với thị trường bất động sản, hệ thống cập nhật dữ liệu về giao dịch theo từng loại hình bất động sản, gồm số lượng, diện tích, giá giao dịch bình quân, tổng giá trị giao dịch và lượng hàng tồn kho. Ngoài ra, thông tin từ hoạt động công chứng, chứng thực và dữ liệu hợp đồng giao dịch bất động sản cũng được tích hợp, bao gồm thời điểm ký kết, loại hợp đồng và thông tin định danh của các bên tham gia.

Đáng chú ý, Nghị định này quy định về thông tin, dữ liệu về tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản gồm: Thông tin về sàn giao dịch bất động sản; thông tin về tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; thông tin về tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định về thông tin, dữ liệu về cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản gồm: Thông tin về số định danh cá nhân, mã định danh điện tử chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Nghị định số 357/2025/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, được kỳ vọng tạo nền tảng dữ liệu thống nhất, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản./.