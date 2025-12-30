Sẽ tích hợp blockchain vào Hệ thống truy xuất nguồn gốc và Hệ thống tư pháp

(TBTCO) - Ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Chủ tịch Công ty 1Matrix cũng cam kết trong năm 2026 sẽ thúc đẩy ứng dụng Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN), ưu tiên 2 bài toán lớn là tích hợp blockchain vào Hệ thống truy xuất nguồn gốc và Hệ thống tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước và phát triển kinh tế số.

Doanh nghiệp công nghệ là lực lượng nòng cốt

Ngày 30/12/2025, Diễn đàn Quốc gia phát triển Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năm 2025 do Uỷ viên Ban Chấp hành TW Đảng - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng điều hành, đã diễn ra với sự tham dự của 1.500 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh doanh nghiệp công nghệ là lực lượng nòng cốt, động lực tăng trưởng mới, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế và các thành tựu chung của đất nước. Trong thời gian tới, sự cởi mở về thể chế mà khởi đầu là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng hệ thống chính sách pháp luật đồng bộ, cơ chế chính sách hỗ trợ thực tế đang được xem xét như ưu đãi về thuế ở mức độ cao nhất,... được kỳ vọng sẽ tạo bệ đỡ mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp công nghệ tăng tốc phát triển và bứt phá.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì diễn đàn

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định công nghệ không chỉ là công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế, mà đã trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia, chủ quyền số và sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Việt Nam cần chuyển đổi từ giai đoạn làm chủ công nghệ “Make in Vietnam” sang giai đoạn dẫn dắt “Make in Vietnam to Lead” tại những lĩnh vực có lợi thế, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và tạo ra giá trị đột phá.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng điều hành Diễn đàn

Giai đoạn này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện - trường và xã hội, cùng với một thể chế linh hoạt hơn, tăng cường thử nghiệm và chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Đặc biệt, Nhà nước sẽ chuyển dịch mạnh mẽ từ vai trò quản lý sang vai trò kiến tạo và đồng hành, thông qua các công cụ như chính sách đặt hàng, mua sắm công, sandbox, tiêu chuẩn và dữ liệu mở, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

2 bài toán lớn năm 2026

Tại Diễn đàn thường niên của ngành Khoa học - Công nghệ, ông Phan Đức Trung đã đại diện cho Công ty 1Matrix nhận hoa chúc mừng dành cho tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho chủ trương Make in Vietnam trong năm 2025, với sản phẩm công nghệ chiến lược Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN). Các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu được vinh danh năm 2025 bao gồm: Viettel, VNPT, FPT, CMC, Sovico, Misa và 1Matrix.

Đồng thời, ông Phan Đức Trung cũng nhận nhiệm vụ năm 2026 là tích hợp VBSN vào các ứng dụng trọng điểm của khu vực công - tư nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế số. Cụ thể, trong năm 2026, Công ty 1Matrix cam kết thực hiện 2 bài toán lớn là tích hợp blockchain vào các hệ thống Truy xuất nguồn gốc và Hệ thống tư pháp, phục vụ Nhà nước pháp quyền số.

Ông Phan Đức Trung nhận nhiệm vụ thực hiện 2 bài toán lớn năm 2026 là tích hợp blockchain trong truy xuất nguồn gốc và hệ thống tư pháp.

Tại Diễn đàn, ứng dụng truy xuất nguồn gốc tích hợp blockchain trên VBSN và được triển khai trên Ứng dụng định danh điện tử Quốc gia VNeID đã được trình diễn trực tiếp trước đông đảo lãnh đạo Nhà nước. Toàn bộ quá trình quét mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm được thực hiện với thời gian dưới 1 giây, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng năng suất lao động, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, chính xác và tin cậy của dữ liệu.

Công ty 1Matrix giới thiệu ứng dụng truy xuất nguồn gốc tích hợp blockchain trên VBSN và được triển khai trên VNeID với Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng các lãnh đạo Chính phủ.

VBSN là nền tảng blockchain đa tầng kiến trúc, cung cấp giải pháp toàn diện về ứng dụng blockchain phục vụ doanh nghiệp, tổ chức khu vực dịch vụ công - tư. Mạng VBSN do Công ty 1Matrix phát triển với sự chủ trì tư vấn của Boston Consulting Group và Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau gần 1 năm triển khai, với tốc độ xử lý cao, lên tới 300.000 TPS (giao dịch/giây) cùng khả năng mở rộng vượt trội, bảo mật tối ưu và đa cơ chế đồng thuận linh hoạt, VBSN đang được triển khai trong nhiều ứng dụng như: Truy xuất tiền chất, hoá chất của Bộ Công an và được tích hợp trực tiếp trên Ứng dụng định danh điện tử Quốc gia VNeID; Chương trình truy vết các dự án có dấu hiệu đáng ngờ ChainTracer; định danh văn bằng chứng chỉ; Tem xác thực điện tử,... đồng thời nhận được sự quan tâm của nhiều bộ ngành và các doanh nghiệp lớn.