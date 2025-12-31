Xúc tiến thương mại đưa hàng hóa Việt vươn xa hơn trên toàn cầu

(TBTCO) - Với nền tảng đã được tạo dựng, cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, xúc tiến thương mại được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và đưa hàng hóa Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Đầu tư hơn 800 tỷ đồng triển khai gần 1.000 đề án xúc tiến thương mại

Theo đánh giá của Bộ Công thương, giai đoạn 2021 - 2025, hoạt động xúc tiến thương mại đã có bước chuyển biến sâu sắc về tư duy, phương thức và quy mô triển khai. Lĩnh vực xúc tiến thương mại từng bước được tổ chức theo hướng đồng bộ, hiện đại và có trọng tâm, trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, gia tăng giá trị thương hiệu và đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao uy tín, vị thế và sức mạnh mềm của Việt Nam trên trường quốc tế.

Giai đoạn 2021 - 2025, xúc tiến thương mại đạt nhiều kết quả nổi bật, điển hình gần 1.000 đề án xúc tiến thương mại với tổng kinh phí hơn 800 tỷ đồng đã được triển khai, hướng tới đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và khai mở các thị trường tiềm năng.

Hoạt động xúc tiến thương mại góp phần lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam uy tín, chất lượng và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Đức Thanh

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) đã ký gần 40 biên bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng mạng lưới xúc tiến ra thị trường toàn cầu.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại được đẩy mạnh rõ nét. Các hội chợ trực tuyến, hoạt động bán hàng qua hình thức phát trực tiếp xuyên biên giới ngày càng được triển khai rộng rãi.

Một điểm nhấn đặc biệt của công tác xúc tiến thương mại là trong năm 2025, Bộ Công thương đã chủ trì tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất. Sự kiện được đánh giá là hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút trung bình 100.000 lượt khách mỗi ngày, đạt doanh thu gần 1.000 tỷ đồng; riêng khu gian hàng địa phương đạt khoảng 50 tỷ đồng. Thành công này không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho thị trường nội địa, mà còn khẳng định vai trò trung tâm của xúc tiến thương mại trong kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu và quảng bá thương hiệu Việt. Từ hiệu quả thực tiễn đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công thương nghiên cứu, nhân rộng mô hình tổ chức các hội chợ quy mô quốc gia trong thời gian tới.

Là một trong những doanh nghiệp từng tham gia Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, bà Đinh Thị Phương - Giám đốc Công ty cổ phần Dược liệu Bắc Hà (Thái Nguyên) chia sẻ: “Chúng tôi được miễn phí gian hàng và có cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tác trong và ngoài nước. Đây là hoạt động xúc tiến thiết thực, giúp doanh nghiệp vùng cao mở rộng đầu ra, kết nối thị trường và quảng bá sản phẩm dược liệu Việt”.

Hỗ trợ hơn 7.200 lượt doanh nghiệp tham gia các triển lãm, hội chợ Một trong những điểm sáng nổi bật của năm 2025 là việc triển khai hiệu quả Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Riêng trong năm 2025, có 114 đề án được triển khai, trong đó 81 đề án tập trung phát triển ngoại thương và 33 đề án thúc đẩy thị trường trong nước. Thông qua các hoạt động này, hơn 7.200 lượt doanh nghiệp đã được hỗ trợ tham gia 1.720 gian hàng tại các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; giá trị hợp đồng và biên bản ghi nhớ ký kết đạt khoảng 71 triệu USD, thu hút hơn 720.000 lượt khách quốc tế.

Đánh giá cao công tác xúc tiến thương mại của ngành công thương, bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian qua, Bộ Công thương cùng các cơ quan xúc tiến thương mại đã tổ chức những hội chợ rất quy mô, kết hợp văn hóa - nghệ thuật với giới thiệu sản phẩm. Đặc biệt là chú trọng các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Nhờ đó, các doanh nghiệp rất hăng hái tham gia, giao lưu, cố gắng để sản phẩm của mình đạt chứng nhận OCOP, đạt chất lượng cao hơn, phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng.

Đáng chú ý, tính chung trong giai đoạn 2021 - 2025, khoảng 50.000 lượt doanh nghiệp đã được hỗ trợ thông qua các chương trình xúc tiến thương mại; giá trị giao dịch từ các hoạt động xúc tiến đạt hàng trăm triệu USD. Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã công nhận gần 1.000 sản phẩm của gần 500 doanh nghiệp, góp phần lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam uy tín, chất lượng và đổi mới sáng tạo.

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 507 tỷ USD năm 2024 và tăng lên 519,6 tỷ USD năm 2025, duy trì vững chắc thứ hạng 32 thế giới; thứ hạng về sức mạnh mềm toàn cầu tiếp tục được cải thiện, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của thương mại và đầu tư trong nâng cao hình ảnh quốc gia.

Xúc tiến thương mại cần được đổi mới mạnh mẽ hơn, chủ động

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú khẳng định, hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ mang lại con số, mà quan trọng hơn là tạo không gian kết nối, mở ra cơ hội hợp tác bền vững, giúp doanh nghiệp Việt từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để công tác xúc tiến thương mại tiếp tục bứt phá thời gian tới.

Tuy nhiên, Bộ Công thương cũng nhận định, giai đoạn 2026 - 2030 thương mại thế giới đang bước vào giai đoạn tái định hình sâu rộng, trong đó các thị trường lớn đồng loạt siết chặt hàng rào kỹ thuật, gia tăng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội. Chuỗi cung ứng toàn cầu có xu hướng phân tán, hình thành các cụm giá trị mới; tốc độ số hóa trong thương mại và phân phối tăng nhanh chưa từng có. Những thay đổi này tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam.

Ở trong nước, Nghị quyết số 57-NQ/TW; Nghị quyết số 68-NQ/TW, cùng kế hoạch Chương trình Go Global giai đoạn 2026 - 2035 đã đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động xúc tiến thương mại.

Trước bối cảnh đó, Bộ Công thương đã đề xuất hệ thống định hướng chiến lược xúc tiến thương mại giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào năm trụ cột lớn.

Trước hết là xác định rõ các nhóm ngành hàng ưu tiên, bao gồm điện tử và linh kiện; dệt may; da giày..., cùng với một số ngành mới nổi như công nghệ thông tin, logistics và công nghệ môi trường. Tiếp đó là chiến lược đa dạng hóa thị trường, vừa củng cố các thị trường truyền thống. Một nhiệm vụ trọng tâm khác là xây dựng và hoàn thiện Hệ sinh thái xúc tiến thương mại quốc gia. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực xúc tiến của ngành hàng, địa phương và doanh nghiệp, đặc biệt là năng lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đáp ứng tiêu chuẩn bền vững, được xác định là nhiệm vụ then chốt...

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: “Thời gian tới, công tác xúc tiến thương mại cần được triển khai toàn diện hơn, không chỉ tập trung vào xuất khẩu mà phải gắn kết chặt chẽ giữa thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Chuỗi cung ứng cần được tổ chức theo hướng liên hoàn, vừa phục vụ xuất khẩu, vừa bảo đảm nguồn cung cho sản xuất và tiêu dùng trong nước, đồng thời đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa nguồn cung để nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế”.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã kiến nghị Chính phủ và Bộ Công thương xem xét tăng thêm Quỹ Xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia cho các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, trong đó có thủy sản. Đồng thời, đề nghị Bộ Công thương xem xét, qua chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm từ năm tới, hỗ trợ một số hạng mục của Hội chợ Thủy sản Quốc tế Việt Nam do Hiệp hội đã và đang chủ trì tổ chức hàng năm từ năm 1999 để nâng tầm hội chợ trong Top 5 hội chợ thủy sản quốc tế. Qua đó, làm “đầu tàu” kéo đầu tư và thương mại xuất nhập khẩu cho ngành hàng.