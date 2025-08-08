Xổ số kiến thiết Tây Ninh báo lãi gần 600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

(TBTCO) - Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, Xổ số kiến thiết Tây Ninh có doanh số tiêu thụ 3.529 tỷ đồng, đạt 50,05% kế hoạch, tăng 9,33% so với cùng kỳ năm 2024; nộp ngân sách nhà nước 1.322 tỷ đồng, đạt 54,58% kế hoạch năm 2025; lãi 598 tỷ đồng.

Xổ số kiến thiết Tây Ninh nộp ngân sách 1.322 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Kỳ Phương

Báo cáo tài chính của Xổ số kiến thiết Tây Ninh cho thấy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, công ty có doanh số phát hành 3.530 tỷ đồng, đạt 49,04% kế hoạch, tăng 9,32% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu tiêu thụ 3.529 tỷ đồng, đạt 50,05% kế hoạch, tăng 9,33% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, doanh số phát hành của vé số truyền thống 3.500 tỷ đồng, đạt 50,63% kế hoạch năm 2025; vé số tự chọn 30 tỷ đồng, đạt 49,02% kế hoạch. Doanh số tiêu thụ của vé số truyền thống 3.500 tỷ đồng, đạt 50,02%; vé số tự chọn 29 tỷ đồng, đạt 53,7%.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2025, Xổ số kiến thiết Tây Ninh đã thực hiện hỗ trợ người dân nghèo ăn tết, tài trợ giáo dục… và nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác với tổng số tiền là 7,7 tỷ đồng.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, lãnh đạo Xổ số kiến thiết Tây Ninh cho biết, từ 1/7/2025, hai tỉnh Tây Ninh và Long An sáp nhập đơn vị hành chính thành một tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh xổ số tiếp tục thực hiện theo mô hình tổ chức hiện nay đến hết ngày 31/12/2025.

Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo việc tổ chức, quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh một cách chặt chẽ, có hệ thống… sáng tạo để nâng cao hiệu quả kinh doanh.