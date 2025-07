Tây Ninh: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 24.800 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025

(TBTCO) - Thuế tỉnh Tây Ninh cho biết, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 24.800 tỷ đồng, đạt 79,2% so với dự toán trung ương và 78% dự toán địa phương.

Sau sáp nhập với tỉnh Long An, Trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh đặt tại TP. Tân An (cũ). Ảnh: Kỳ Phương

Theo Thuế tỉnh Tây Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn là 24.840,556 tỷ đồng, đạt 79,2% so với dự toán trung ương và 78% dự toán địa phương, bằng 138,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Thu cân đối 6 tháng đầu năm 2025 là 13.852,183 tỷ đồng, đạt 65,5% so với dự toán trung ương, đạt 64,1% dự toán địa phương, bằng 125,4% so vớilongnh@hnx.vn ạ cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, tỉnh quản lý thu là 19.098,658 tỷ đồng, đạt 81,4% so với dự toán địa phương, bằng 142,3% so với cùng kỳ năm 2024; thu cân đối là 10.217,617 tỷ đồng, đạt 65,1% so với dự toán địa phương, bằng 125,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng thuế cơ sở quản lý thu là 5.741,898 tỷ đồng, đạt 68,6% so với dự toán địa phương, bằng 127,3% so với cùng kỳ năm 2024; thu cân đối là 3.634,566 tỷ đồng, đạt 61,5% so với dự toán địa, bằng 124% so với cùng kỳ năm 2024.

Về tổng thể, có 9/10 thuế cơ sở đạt từ 50% dự toán. Cụ thể: Thuế cơ sở 3 (90,5%); Thuế cơ sở 4 (85,6%); Thuế cơ sở 2 (72,5%); Thuế cơ sở 9 (63,2%); Thuế cơ sở 10 (60,6%); Thuế cơ sở 1 (60%); Thuế cơ sở 7 (59,6%); Thuế cơ sở 6 (54%); Thuế cơ sở 5 (53,9%); 1/10 thuế cơ sở đạt dưới 50% dự toán: Thuế cơ sở 8 (43,1%).

Nếu loại trừ tiền sử dụng đất thì có 8/10 thuế cơ sở đạt từ 50% dự toán. Cụ thể: Thuế cơ sở 2 (79,1%); Thuế cơ sở 4 (76,2%); Thuế cơ sở 3 (67,2%); Thuế cơ sở 6 (59,1%); Thuế cơ sở 10 (58,7%); Thuế cơ sở 1 (55%); Thuế cơ sở 9 (54%); Thuế cơ sở 7 (53,2%); 2/10 thuế cơ sở đạt dưới 50% dự toán: Thuế cơ sở 5 (48,1%); Thuế cơ sở 8 (39,4%).

Tính đến ngày 30/6/2025, có 4/18 khoản thu, sắc thuế thu vượt dự toán: Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (đạt 125,4% dự toán trung ương và dự toán địa phương, bằng 148,3% so cùng kỳ năm 2024); thu tiền sử dụng đất (đạt 144,4% dự toán trung ương và dự toán địa phương, bằng 184,5% so cùng kỳ năm 2024); thu khác ngân sách (đạt 146,2% dự toán trung ương, đạt 123,1% dự toán địa phương, bằng 211,4% so cùng kỳ năm 2024); thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản (đạt 111,6% dự toán trung ương và dự toán địa phương, bằng 188,8% so cùng kỳ năm 2024).

Có 8/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt từ 50% dự toán: Lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước trung ương (đạt 69,3% dự toán trung ương, đạt 67,6% dự toán địa phương, bằng 125,6% so cùng kỳ năm 2024); doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (đạt 72,8% dự toán trung ương, đạt 71,5% dự toán địa phương, bằng 136,5% so cùng kỳ năm 2024); thu nhập cá nhân (đạt 63,6% dự toán trung ương và đạt 62,2% dự toán địa phương, bằng 121,8% so cùng kỳ năm 2024); lệ phí trước bạ (đạt 53,8% dự toán trung ương, đạt 50,6% dự toán địa phương, bằng 114,5% so cùng kỳ năm 2024); xổ số kiến thiết (đạt 57,9% dự toán trung ương và dự toán địa phương, bằng 109,8% so cùng kỳ năm 2024); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 61,5% dự toán trung ương, đạt 58,4% dự toán địa phương, bằng 86,7% so cùng kỳ năm 2024)…. Ngoài ra, có 6/18 lĩnh vực, sắc thuế thu đạt dưới 50% dự toán./.